El envión del mercado empuja a un distrito clave a colocar deuda internacional: ¿vuelven las provincias?

El mercado financiero local se pone cada vez más optimista. Mientras el riesgo país cae por debajo de los 1100 puntos, el nivel más bajo desde las PASO de 2019, uno de los distritos clave se prepara para volver al mercado de deuda internacional, algo inédito en más de cinco años, lo que podría allanarle el camino a las provincias.

Se trata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El distrito gobernado por Jorge Macri está adelantando gestiones para emitir un bono de deuda en dólares en Estados Unidos, donde buscará captar u$s 600 millones con el objetivo de cubrir parte de los vencimientos de otro título, también emitido bajo ley extranjera.

La emisión del bono, que apuntará a realizarse entre diciembre y marzo, no representará deuda nueva en moneda extranjera para la Ciudad. Al contrario: el pasivo a rollear, emitido en 2016, es de u$s 890 millones, un monto superior al que saldrá buscar el equipo económico porteño en el mercado de Nueva York.

La estrategia de Macri



El título emitido en 2016, última colocación de CABA en el mercado internacional, vence en tres cuotas. La primera será en junio de 2025, por u$s 300 millones. En junio de 2026 y 2027, el resto del monto en partes iguales. Pero se busca renovar antes del vencimiento, lo que en la jerga financiera se le denomina tender.

"Con la emisión, vamos a financiar la recompra de u$s 600 millones de los u$s 890 millones que vencen. Todo va a suceder en el mismo momento. Esa plata no la veremos nunca. La agarramos y se la damos directamente a los tenedores de los otros bonos", afirma Abel Fernández Semhan, subsecretario de Finanzas de CABA, en diálogo con El Cronista.

Fernández Semhan asegura que la Ciudad cuenta con los u$s 300 millones para pagar el vencimiento de junio del próximo año, por lo que no necesitan salir a correr a captar el monto, sino que tienen la tranquilidad para buscar una "ventana de oportunidad" para armar la mejor estrategia, en el momento que consideren más oportuno.

Cree que la ventana se abrirá a partir de diciembre, porque en noviembre serán las elecciones en Estados Unidos y prefiere esperar a que pase la tensión del mercado financiero. Además, espera que la Reserva Federal continúe bajando las tasas de interés, lo que termina impactando en menor costo de financiamiento para la Ciudad.

"No queremos rollear todos los u$s 890 millones. Nuestra idea es ir pagando el resto de los cupones en dólares y hacer operaciones en pesos en el mercado local. Con esto, balanceamos un poco el mix de monedas de la deuda, porque hoy casi toda está en dólares", detalla.



El funcionario confía en que en el mercado habrá mucho interés por la nueva colocación. Resalta que en este momento el bono que buscan rollear cotiza a la par, con una tasa de 7,2%, y que los inversores del mercado bursátil ven al crédito de CABA como si fuese el de un corporativo, despegándolo del resto de las provincias y la Nación.

¿Un camino para las provincias?



El equipo de research de Facimex Valores destaca que, de concretarse, esta operación podría marcar el regreso de las provincias al mercado internacional de deuda, lo cual no sucede desde hace más cinco años. Incluso, prevé que es mucho más factible que las provincias lo hagan antes que la Nación.

En ese sentido, resalta que el bono de CABA a rollear opera con una TIR de 7,2% y hay otros títulos subsoberanos con buena solidez a punto de perforar el 10%, nivel que las acercaría a tener la posibilidad de volver al mercado internacional, como son los casos de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chubut, Tierra del Fuego y Neuquén.

El bróker de Bolsa afirma que, ante un escenario constructivo, las tasas de los títulos de deuda internacional de las provincias consideradas como sólidas desde el punto de vista fiscal y financiero todavía tienen espacio para seguir comprimiendo, lo que las podría acercar al acceso al crédito en dólares en los mercados globales.