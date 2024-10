Boom del AL30 y GD35: por qué suben y qué pasará con los bonos estrellas de la City

Los bonos soberanos en dólares no paran de subir. El optimismo del mercado por las señales del Gobierno impulsó este lunes subas de hasta 3% en los precios de los títulos e hilvanaron once jornadas consecutivas al alza, una seguidilla inédita desde que fueron emitidos en 2020, tras el canje de deuda que realizó el Gobierno anterior.

El rally es generalizado. Pero, esta vez, es encabezado por los títulos de deuda de los tramos medio y largo de la curva de vencimiento. En lo que va del mes, los precios en dólares de los Bonar y Global que vencen hasta 2030 avanzan hasta 8,5% y la ganancia acumulada llega a 12,5% en los que caducan en el año 2035.

¿Cuáles son los papeles preferidos del mercado y hasta dónde puede llegar el Merval?

Precisamente, el Global 2035 (GD35) en las últimas semanas exhibe la mejor perfomance, aunque el Bonar 2030 (AL30), uno de los más representativos por ser muy utilizado para operar dólar MEP, capta la atención de inversores y ahorristas. Este título, que hoy tocó un récord al trepar a u$s 62,5, supera todas las expectativas del mercado.

Bonos en dólares, a precios récord



"Esto es disciplina fiscal. Los bonos empezaron a subir desde hace mucho. Incluso, desde antes de que el Congreso convalidara el veto de Milei al financiamiento universitario. Eso no hizo subir a los bonos, sino que subían desde antes. Esto es pura y exclusivamente por la disciplina fiscal", afirma Juan Diedrichs, de Capital Markets Argentina.

Diedrichs considera que "es muy loco" que se trate de la primera vez en la historia argentina que un Ministro de Economía no tiene que convencer al Presidente de la Nación sobre la necesidad de tener equilibrio fiscal. Esta novedad, resalta, es muy valorada por los inversores.

De acuerdo con Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Capital, el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo están haciendo lo que el mercado cree que es necesario para sanear la economía del país, por lo que crece la confianza y cada vez más inversores se animan a invertir en bonos argentinos, impulsado los precios al alza.

Colombo resalta que, teniendo en cuenta el driver local más el contexto internacional con bajas de tasas de interés que impulsa la demanda de activos de los mercados emergentes, la Argentina "tiene viento a favor" para que en el mediano plazo las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares continúen alcistas.

"Sin embargo, es importante compararlos con los otros bonos emergentes, ya que Argentina debería comportarse de manera similar. En los últimos días, hubo una divergencia, con los emergentes en baja mientras Argentina subía. Esto puede ser un indicio de que los bonos locales a corto plazo pueden caer", advierte.

Martín Genero, analista de Clave Bursátil, afirma que las cotizaciones de los bonos locales en dólares tienen que encontrar un techo en algún momento porque, al ser de tipo step up, "no pueden valer cualquier cosa". Es decir, el cupón que paga se va incrementando a medida que pasa el tiempo.

"No pagan el mismo cupón siempre, sino que cada año el interés se hace más grande. Eso le pone un límite a las cotizaciones de estos títulos, porque ningún inversor va a comprarlo, por ejemplo, a u$s 100 si el año que viene paga sólo u$s 1. El próximo año, los bonos que más pagarán cupones son los que vencen en 2029", explica.