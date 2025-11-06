En esta noticia
El dólar blue hoy jueves 6 de noviembre se ofrece a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta. El paralelo continúa con tendencia bajista, ya que, durante la semana pasada cayó $ 80, lejos de los $ 1550 que llegó a tocar en la previa electoral.
Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 6 de noviembre cotiza a $ 1425 para la compra y $ 1475 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
En tanto, el dólar mayorista se ofreció en $ 1422,15 para la compra y $ 1472,05 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1498,50.
Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubicó en $ 1917,5 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,37%). El paralelo cotiza $ 210 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
El miércoles, el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.013 millones.
El dólar blue hoy jueves 6 de noviembre cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta.
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1425
|$ 1475
|Dólar Blue
|$ 1420
|$ 1440
|Dólar Mayorista
|$ 1422,15
|$ 1472,05
|Dólar MEP
|$ 1480,51
|$ 1480,90
|Dólar CCL
|$ 1496,21
|$ 1500,38
El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 6 de noviembre se consigue a $ 1496,21 para la compra y $ 1500,38 para la venta.
El dólar MEP hoy jueves 6 de noviembre se ubica a $ 1480,51 para la compra y $ 1480,90 para la venta.
El dólar oficial hoy jueves 6 de noviembre operó a $ 1475 para la venta en las pantallas del Banco Nación
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.415,000
|1.465,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.430,000
|1.480,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.410,000
|1.480,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.425,000
|1.480,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.435,000
|1.495,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.420,000
|1.480,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.440,000
|1.480,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.435,000
|1.485,000
|BRUBANK S.A.U.
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.430,000
|1.480,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.415,000
|1.475,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.420,000
|1.495,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.420,000
|1.470,000
“¡Importante! Récord histórico de exportaciones en cantidades en el tercer trimestre de 2025: +12,9% interanual, +23,2% vs. el tercer trimestre de 2022, +5,1% vs. el récord previo (2do trimestre de 2010)”. Este fue el posteo este martes por la tarde del ministro Luis Caputo que envió señales al mercado cambiario: no hay atraso.