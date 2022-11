Por qué YPF sube 102% en dólares y más de 200% en pesos en lo que va de 2022

Las acciones de YPF son las que más suben en pesos en lo que va de 2022 y es el segundo ADR que más gana detrás de Vista. Desde la llegada del ministro de Economía Sergio Massa, YPF es la acción que más gana en el panel de ADR argentinos.

Hay cuestiones fundamentales y un buen management que permitieron una suba abrupta en sus cotizaciones. Pese a ello, analistas mantienen cierta cautela sobre el futuro de la petrolera estatal.

Qué recomiendan los fondos: oportunidades para los pesos rumbo a los próximos meses



Pánico inversor: el mercado ve volatilidad en bonos en pesos y entra en modo cautela



Los números del rally

Las acciones de YPF están teniendo un rally espectacular este año, aunque esta semana descendieron, en línea con la mayoría de los papeles de renta variable de compañías argentinas.



Sin embargo, a la hora de analizar el balance de lo que va de 2022, la petrolera estatal avanza 102%, siendo la segunda que más gana entre los ADR argentinos, detrás de Vista que sube 161 por ciento.

Si se compara a las acciones de YPF con el resto del panel, el S&P Merval en dólares gana 15,7% en lo que va del año.

Incluso YPF tiene una performance mejor que otras acciones argentinas, como las del sector energético, que suben 40% en promedio.

Incluso, medido en pesos, YPF es la que más sube. Gana más de 200% en pesos en lo que va del año, le gana por varios cuerpos al S&P Merval que sube 74,5% en pesos en lo que va del 2022.

Haciendo la comparación de YPF contra sus comparables, la única que le gana es Vista Oil, ya que sube 161% en 2022, versus las subas de 102% de YPF.



Sin embargo, en términos regionales y globales, las petroleras locales son las que más ganan.

Las acciones de Petrobras suben apenas 19% en 2022, mientras que Ecopetrol sube 2% en 2022.

A su vez, tanto YPF como Vista avanzan entre dos y tres veces lo que suben las acciones petroleras en EE.UU. En 2022, el índice de acciones del sector energético sube en 2022 un 65%. Exxon Mobil avanza 83%, mientras que Chevron gana 57%.

Por qué subió tanto

Ignacio Sniechowski, head of research de Grupo IEB, afirmó que la acción de YPF venía con un retraso importante en la performance con respecto al S&P Merval y otras acciones del sector energía como TGS o Pampa.

"La acción de YPF no reaccionó a la suba en los precios internacionales del petróleo y gas, consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, porque se percibía un cierto riesgo político. De hecho, la acción solo comenzó a factorizar en su cotización esta situación internacional favorable una vez que se produjo el nombramiento del ministro Massa en la cartera de economía y el cambio de management", comentó.

Si se toma desde mediados de julio hasta la fecha, YPF es la petrolera que más gana.

Según el especialista de IEB, a partir de la llegada de Massa, y con el viaje del ministro a EE. UU, y la definición de priorizar el sector energético; una sucesión de noticias favorables impulsó una acción.



Entre esos eventos, Sniechowski puntualizó la inversión de u$s 10.000 millones junto a Petronas en un proyecto que abarca desde la producción no convencional de gas en Vaca Muerta, gasoducto, planta de licuefacción y demás infraestructura.

Por otro lado, según Sniechowski, el rally también se explica gracias al anuncio de inversiones en el área de Paso de las Bardas en Neuquén, junto con la firma de un acuerdo entre YPF, la provincia de Catamarca y China para la producción de litio.

Finalmente, el head of research de Grupo IEB también señaló que a todo ello se le suma que los números de la compañía vienen mejorando.

"La situación financiera es un poco más holgada", dijo.

analizando El largo plazo

Si bien las acciones de YPF vienen destacándose en el corto plazo, en el largo se observa que la misma está muy retrasada.

Mientras que todas las acciones del sector pudieron acompañar en mayor o en menor medida a la dinámica del petróleo, YPF no lo hizo.

En los últimos 5 años, el crudo subió 63%. En ese periodo, el sector energético americano subió 37%, Chevron ganó 60% y Exxon Mobil avanzó 35%. A nivel local, Ecopetrol subió 69%, Petrobras 22% y Vista 51%.

En cambio, YPF perdió durante ese mismo periodo un 66% de su valor.

Por lo tanto, el mercado ve que quedó fuertemente desarbitrada respecto de sus pares y respecto del petróleo en una visión de largo plazo, lo cual potenció la suba reciente.

Además, los analistas del mercado señalan los buenos números fundamentales que muestra la compañía de corto plazo.

Damián Vlassich, Analista de Renta Variable en IOL invertironline, comentó que YPF viene de informar un resultado positivo de u$s 798 millones en el segundo trimestre de 2022.

El beneficio anunciado representa un más que significativo crecimiento respecto de los u$s -492 millones alcanzados en el segundo trimestre del año anterior.

Según Vlassich , adicionalmente también se refleja un considerable aumento en términos trimestrales del 221%.

"La buena performance se explica principalmente por el aumento en las ventas. Las mismas crecieron 45% interanual, habiendo totalizado u$s 4.855 millones. Si bien los precios de los combustibles estuvieron sin cambios desde mayo 2021 y recién en febrero 2022 se ajustaron un 9% en promedio, otros productos que representan cerca del 20% de las ventas de YPF pudieron replicar los altos precios internacionales", dijo Vlassich.

Además, en cuanto a los fundamentals de YPF, Vlassich agregó que el EBITDA ajustado reflejó un crecimiento del 38% en comparación con el mismo período de 2021, totalizando u$s 1.500 millones y registrando también una suba del 38% en relación al primer trimestre de este año.

Lucas Caldi, Corporate Credit Team Leader de PPI entiende que el rally es una combinación de factores donde encuentra los buenos resultados operativos, el atraso que venía sufriendo la acción comparada con el índice S&P Merval, el aumento del crudo en 2022 y las respectivas oportunidades que esto representa para el desarrollo de vaca muerta.

"Mientras que las definiciones sobre los juicios se siguen demorando, la empresa fue capaz de mejorar sus resultados operativos de forma sorprendente. En la última conferencia de resultados, YPF anunció que espera generar una ganancia antes de impuestos y depreciaciones de u$s 5000m este año, lo que representaría un crecimiento de 31,5% interanual", dijo Caldi.

Oportunidad

Después de semejante suba en YPF, así como también en el sector petrolero local, los analistas debaten sobre si es conveniente subirse al tres o mantenerse al margen.

En general, el mercado se mantiene con cautela luego del fuerte rally.

Diego Martínez Burzaco, head de research de Inviu, se mantiene con cautela respecto del futuro de la acción.

"Creo que YPF zizo un catch up con la suba que tuvo Vista por la potencialidad de Vaca Muerta. Ceo que hay un consentimiento político de que la parte política va a tener que impulsar Vaca Muerta para hacerse de reservas. Sin embargo, YPF es un nombre que, por la mayoría del sector estatal, no me convence y prefiero tener una mayor exposición en compañías privadas", afirmó.

Por su parte, Julio Calcagnino, analista de mercados de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica, afirmó que la hipótesis detrás del rally de YPF es que le petrolera estatal estaría recuperando espacios perdidos, de la mano del buen momento para el sector a nivel global y la evolución de Vaca Muerta.

Pese al importante avance, Calcagnino recomienda cautela con YPF.

"Si bien los múltiplos de valuación se ubican por debajo de la mediana de la industria, el hecho de que el precio de consenso de ubique en u$s 5,51 (versus u$s 8,2 en el mercado actualmente) y el posible impacto aún incierto de los litigios (principalmente el caso Maxus) sobre el balance de la compañía nos sugieren una cierta cautela" dijo.

Finalmente, y en cuanto al futuro de YPF, Caldi dijo que, si bien desde PPI son muy optimistas respecto al sector energético, actualmente no cuentan con exposición a la acción de YPF en su cartera recomendada de Equity.

"Preferimos invertir en la industria a través de compañías 100% privadas como VIST, PAMP y TGSU2. Sin embargo, sí recomendamos las ONs de YPF en dólares. La ON YPF 2026 (YMCHO) con TIR de 16% aproximadamente es nuestra preferida por su corta duración (1,5 años) y su estructura de garantías", comentó.