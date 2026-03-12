El empresario y ex CEO de HSBC, Gabriel Martino, mostró su optimismo sobre el presente y el futuro económico de Argentina al asegurar que “los dólares sobran” y que estamos ante “una oportunidad única”. Mientras se desarrolla la Argentina Week en Nueva York, un mega road show organizado por el Gobierno para presentar oportunidades de inversión en el país ante empresarios, banqueros y referentes del mundo financiero, Martino habló sobre las inversiones que están llegando. “Me parece que es realmente una oportunidad única que tiene Argentina, con un Presidente que tiene una convicción respecto a lo que hay que hacer. Y me parece que hay que tener un poco de paciencia”, planteó el empresario esta mañana en una entrevista con Radio Mitre. Martino aseguró que si bien “la punta de lanza de la inversión son los argentinos”, tiene “fondos por ahora extranjeros que ya están invirtiendo no solamente en gas y petróleo, sino también agro y mirando infraestructura". “Argentina otra vez tiene una gran oportunidad y creo que depende de los argentinos que sigamos ratificando que queremos este rumbo. Eso es lo único que necesitamos. La convicción del Presidente la tenemos”, aseguró. Martino afirmó que “en Argentina sobran dólares” y remarcó el “hecho inédito que es dos años de superávit gemelos sin un default”. “Con toda la dolarización que ha tenido el argentino el año pasado, más los dólares que van a venir de inversión, el problema de la Argentina es de qué manera va a trabajar el presidente del Banco Central en que no se aprecie el peso demasiado, porque la verdad que los dólares van a sobrar“, señaló. “Sobran en el corto, en el mediano y en el largo plazo en la Argentina. Recordemos que Argentina tuvo dos restricciones en los últimos 20-30 años: la primera fue el déficit, que se resolvió con el superávit financiero; y la segunda, la restricción externa. A partir del superávit, que no se necesita más deuda, los dólares comerciales, más las inversiones, se supera la restricción a través de dos matrices: el gas y la minería. Eso va a generar que en Argentina haya dólares de sobra si mantenemos la convicción del Presidente y la sociedad mantiene el rumbo", explicó. Consultado sobre el cepo al dólar para las empresas, aclaró que todavía “tenemos cierto cepo respecto al stock, pero no al flujo”. “Cualquier inversor que quiere entrar al mercado de cambios puede salir del mercado de cambios, las compañías ya pueden pagar los dividendos respecto a los resultados del año pasado”, indicó. “Pero ojo, que si levantamos el cepo el riesgo es de que entren más dólares de afuera, sobre todo los financieros. Recordemos que en Argentina el famoso “carry trade” es nulo por ahora, es muy pequeño, pero si se levanta al 100% la restricción vas a tener a mucho jugador financiero que entra al mercado", advirtió. Para Martino, las bandas cambiarias “van a seguir”, aunque advirtió que “el problema no es la banda superior, sino la banda de abajo”. “En Argentina van a sobrar los dólares, si seguimos con la convicción que tiene el Gobierno más el apoyo de la gente, los dólares van a sobrar", insistió. “El argentino ahorra por fuera del sistema financiero y en dólares. Entonces para comprar una heladera, una casa o un auto va a tener que vender dólares. Las compañías para financiarse capital de trabajo tienen que vender dólares. Entonces, en alguna medida, los dólares sobran", justificó. “O va a haber una dolarización endógena en la Argentina porque todo el mundo va a tener los dólares y va a querer transaccionar en dólares. O es un tema que la Argentina va a tener que resolver. Ahora en la Argentina no hay nada que venga bien: si sobran los dólares porque sobran y si faltan porque faltan”, concluyó.