Por qué el mercado expulsó a Liz Truss de 10 Downing Street

El mercado expulsó a Liz Truss como primera ministra británica. Con su anuncio de renuncia se convirtió en el mandato más corto de un titular del gobierno en la historia de Reino Unido.

Menos de una hora después de conocerse la resignación a través de las redes sociales, la libra esterlina se fortaleció 1%, y llegó a valer u$s 1,13, tal vez una señal de conformidad con su salida.

Renunció Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido que duró menos de dos meses en el poder

El mercado le bajó el pulgar

El plan económico que intentó llevar a cabo Truss fue muy mal recibido por el mercado, con una disparada en la volatilidad en la libra y en los bonos de Reino Unido. Ante tal escenario, Truss debió girar 180 grados en sus planes económicos, quedó debilitada políticamente y obligada a renunciar.

Su gestión se caracterizó por un escenario de alta volatilidad en la libra y los mercados de deuda británica ya que intentó aplicar un paquete masivo de recortes de impuestos en medio de un contexto de inflación récord.

Su programa resultó desagradable para los mercados financieros, ya que tanto la libra como los bonos del tesoro británico (Gilts) se hundieron en medio de preocupaciones sobre cómo pagaría sus planes económicos.

Truss llegó al poder a principios de septiembre prometiendo una reactivación económica de Reino Unido, aplicando políticas expansivas y de baja de impuestos.

La libra colapsó cerca de 9% en los siguientes días a los que asumió Truss y que anunció su plan económico e intento de bajar impuestos.

En lo que va del año, la libra cae 17% y con la reciente baja, la moneda británica llegó a alcanzar su menor nivel desde 1985.

Los bonos del Tesoro de Reino Unido se desplomaron a lo largo de este año. Desde que asumió Truss, se desplomó en promedio 12% en los distintos tramos de la curva, y llegó a perder cerca de un 25% desde los techos de marzo. Las tasas de su deuda se desplazaron al alza en todos sus tramos.

Las tasas de los Gilts subieron entre 40 y 90 puntos básicos durante la gestión de Truss y llegaron a rendir por encima del cuatro por ciento.

El error central del mandato de Truss fue un enorme paquete de recortes de impuestos de 45.000 millones de libras esterlinas (u$s 50.000 millones), en medio de la inflación más fuerte en cuatro décadas, que elaboró con Kwasi Kwarteng, el ex secretario del Tesoro de Reino Unido.

Kwarteng dio a conocer su plan de recorte de impuestos pero sin ningún análisis de cómo se financiaría, lo cual provocó un pánico en los mercados de deuda y cambiarios en Londres.

Así, la volatilidad en los bonos del Tesoro de Reino Unido alcanzó máximos históricos.

Además, el intento de aplicar política fiscal expansiva en medio de una aceleración inflacionaria que camina al 10% fue muy mal visto por el mercado, e incluso criticado por el FMI en sus últimos comunicados.

La caída de la libra a un mínimo histórico frente al dólar y la amenaza inminente de una caída de los gilts obligaron al Banco de Inglaterra a intervenir para evitar el colapso de una parte clave de la industria de fondos de pensiones.



El 14 de octubre Truss despidió a Kwarteng y nombró a Jeremy Hunt como secretario del Tesoro. Una vez que asumió, Hunt dio un giro de 180 grados en la política económica y trajo tranquilidad a los mercados.



Sin embargo, la volatilidad en los activos financieros dejaron muy mal parada políticamente a Truss, con el daño en su imagen ya hecho, por lo que finalmente debió renunciar.

El mercado fue el gran protagonista de la renuncia de Truss. Dijo literalmente "esto no me gusta" y la política reaccionó, por lo que Truss no tuvo más remedio que renunciar a su cargo.