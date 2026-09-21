Billeteras cripto se van de Brasil: por qué Argentina queda mejor posicionada

En esta noticia <b>Apetito por activos de riesgo</b>

Arrancó la primavera cripto. Bitcoin superó este lunes los u$s 86.000 y alcanzó su nivel más alto desde enero, en una recuperación que vuelve a poner al mercado cripto bajo la lupa de los inversores. El avance llega tras la baja del precio del petróleo y en la víspera de la cumbre entre Donald Trum y Xi Jinping.

La mayor criptomoneda por capitalización de mercado trepó 11% en el último mes.

Para Alvin Kan, COO global de Bitget Wallet, el movimiento combina nuevos flujos institucionales, una mejora del contexto macroeconómico y el cierre de posiciones bajistas. “La suba de Bitcoin está respaldada por una combinación de nuevos flujos institucionales, una mejora del contexto macroeconómico y la cobertura de posiciones short después de que el precio superara niveles clave de resistencia”, señaló.

Apetito por activos de riesgo

Los ETF de Bitcoin en Estados Unidos volvieron a recibir capital después de varias ruedas de salidas. El viernes 18 de septiembre registraron u$s 433 millones de entradas netas, aunque el balance semanal terminó apenas positivo, con unos u$s 6,2 millones.

“La suba de tasas de la Fed y el revés de la Clarity Act no provocaron una salida institucional sostenida. Por el contrario, los inversores aprovecharon la caída para volver a comprar”, explicó Kan.

El contexto macro también acompañó. La Fed subió la semana pasada las tasas en 25 puntos básicos, hasta el rango entre 3,75%-4%, mientras que el retroceso del petróleo impulsó el apetito por activos de riesgo.

“El contexto macroeconómico mejoró marginalmente. La caída del petróleo alivió parte de las preocupaciones sobre la inflación y mejoró el apetito por el riesgo en las acciones de Estados Unidos, particularmente en el sector tecnológico”, sostuvo Kan.

A estos factores se sumó un componente técnico: Al superar Bitcoin los u$s 83.000, se activó el cierre de posiciones short