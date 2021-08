Por el nuevo marco cambiario, el Central se ahorrará u$s 2000 millones

Victoria para Miguel Pesce. El presidente del Banco Central logró su cometido con el nuevo cepo que puso al contado con liquidación: dejar de gastar u$s 25 millones por día de las reservas del BCRA para controlar al dólar financiero.

De seguir este ritmo, las proyecciones arrojaban una caída de u$s 2000 millones en las reservas netas de la autoridad monetaria hasta las elecciones del 14 de noviembre.

En pos de cuidar las arcas, alguna nueva restricción había que poner, que va de la mano con el pretexto de controlar a los que hacían el rulo y evitar maniobras de lavado de dinero.

Límite al contado con liquidacion

La medida del BCRA limita mucho la operatoria de CCL, al exigir que todas las operaciones tengan como origen y destino cuentas bancarias: onshore en el caso de operaciones MEP, offshore en el caos de operaciones cable.

En efecto, siguió cayendo el volumen operado en bonos contra dólares: al tomar MEP, más cable de todos los GD y AL en la Bolsa, promedia u$s 45 millones desde las trabas, mientras que antes de las medidas promediaba u$s 125 millones en lo que iba desde 2021.

"Pasan los días y continúa sin recomponerse el volumen operado en el mercado local contra dólares ", revela un paper de 1816.

En caída libre

El jueves, previo a la medida del Central, se habían operado u$s 97 millones, y el viernes, post medida, apenas u$s 37 millones. Habrá que ver qué sucede en los próximos días, porque la semana pasada, varias Alyc que habían deshabilitado operatorias contra dólares el viernes volvieron a operar.

Por lo pronto, para delinear lo que puede llegar a suceder vale la pena rever el pasado reciente.

Desde el cepo anterior al contado con liqui, se le complicó más al Banco Central poder domar la cotización del dólar MEP. Si bien usó menos dólares para que el CCL subsidiado a través del AL30 no cierre por arriba de los $ 170, debió gastar más balas para controlar el precio del MEP.

En promedio, el Banco Central venía gastando u$s 6,5 millones por día durante este año para que el liqui no se le escape de las manos. Esa cifra casi se duplicó a un promedio de u$s 12 millones por rueda días antes del cepo al dólar previo a este nuevo y a partir de entonces se volvió a duplicar a u$s 25 millones, de acuerdo a fuentes gubernamentales, a las que accedió en exclusiva este diario.

MEP no afecta reservas

Con la intervención al MEP no caen reservas , ya que están encajadas, por lo cual no figura una baja de reservas en la hoja de balance del BCRA, pero dejan de ser reservas de libre disponibilidad.

Desde el cepo anterior, el Central compra 60 millones de nominales por día y vende otros 60 millones de nominales para mantener al CCL en menos de $ 170. Las últimas restricciones generaron, además, un nuevo rulo.

Ahora, la única alternativa que queda es un cepo al MEP, pero lo descartan porque de ser así no habría opción para que las llamadas "manos amigas" puedan intervenir en el blue, ya que lo que se hace es comprar MEP baratos para revenderlos en el blue.