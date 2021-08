Por el nuevo cepo, el CCL se convirtió en el dólar más barato del mercado

El nuevo cepo impuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a la operatoria del contado con liquidación trajo mucha incertidumbre en el mercado y muchas sociedades de bolsa decidieron suspender la dolarización de carteras este viernes hasta tanto poder adecuar sus operaciones.

Esto junto a la regulación en si misma determinó que el dólar contado con liquidación registrase una baja importante de 3,4% en la jornada, por lo que cerró la semana ubicándose en el valor más bajo del mercado, por debajo del blue, del MEP y del dólar ahorro.

Así el CCL cerró este viernes en $ 165,31 mientras que el blue saltó a $ 182 para la venta, el MEP se situó en $ 169,45 y el dólar ahorro en $ 169 en el promedio de las entidades financieras.

De acá hacia el futuro, en el mercado esperan que se reduzca mucho la operatoria del dólar en bolsa, debido a la exigencia de tener cuenta bancaria offshore para poder operar dólar cable.

Guía práctica para entender como operar dólares en bolsa a partir del nuevo cepo





Nueva regulación





La norma dispone que las operaciones de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse por alguno de los siguientes mecanismos:

- Mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales.

- Contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior que no esté constituida en países o territorios donde no se aplican, o no lo hacen de manera suficiente, las recomendaciones del GAFI.

En ningún caso, se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros.