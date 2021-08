Las sociedades de bolsa suspenden masivamente la dolarización de carteras

El caos reina en el mercado. Tanto las sociedades de bolsa (Alycs) como los inversores nadan en la incertidumbre.

La falta de coordinación entre el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) genera mucha nerviosismo por el negocio de las Alycs así como de la capacidad de dolarizar portafolios por parte de los inversores. Desde la CNV confirmaron que no emitirán ninguna regulación.

Los inversores y sociedades de bolsa se encuentran a la espera de que la CNV saque una norma que detalle la operatividad en el mercado a partir de las restricciones anunciadas por el Central que limitan el acceso al dólar contado con liquidación. Sin embargo, desde la Comisión dejaron trascender que no habrá nuevas reglamentaciones.

La descoordinación entre el BCRA y la Comisión Nacional de Valores generó una mañana de viernes de extremo nerviosismo y problemas operativos.

Según informó ayer a última hora la autoridad monetaria, a partir de la nueva regulación, desde ahora, solo podrán operar contra cable (a través del CCL) aquellos inversores que dispongan de una cuenta bancaria en el exterior.

Es decir, el broker no podrá ofrecer su cuenta en el exterior como cuenta custodia cuando el cliente no posea una cuenta afuera para poder hacer una operación.

De esta manera, al modificar el acceso al mercado cambiario bursátil, las Alycs necesitan una hoja de ruta para saber como accionar frente a sus clientes.

Por ahora, durante toda la mañana del viernes, la CNV no emitió ninguna resolución, por lo que se bloquearon completamente las operatorias de dólar en la bolsa, fundamentalmente el CCL.

Consultado por el Cronista, desde CNV confirmaron que no van a emitir ninguna resolución , por lo que se entiende que regirá la normativa de BCRA

En las sociedades de bolsa se dieron reuniones con legales durante toda la mañana para entender la normativa de BCRA y en paralelo poder entender como accionar de acá en adelante hasta que la situación sea más clara desde lo normativo.

"El dólar MEP está funcionando, pero mucho más lento. Hay mercado, pero bastante menos. En cambio, en dólar Contado con liquidación está completamente apagado. Ya sea por cuestiones regulatorias, así como cuestiones operativas por el tema de la procedencia y destino de los flujos hace que la operatoria sea nula. Hoy nadie quiere operar contado. Nosotros operamos MEP pero se ven muy pocos negocios y el CCL esta virtualmente apagado", comento un trader de un bróker local.

Las Alycs estuvieron emitiendo comunicados oficiales a sus clientes sobre el accionar en el mercado cambiario en la bolsa, informando que las mismas se encuentran suspendidas.

Un ejemplo es el comunicado de Invertironline donde anunciaron la suspensión total de las operaciones cambiarias en la bolsa a través de sus plataformas.

Preocupación y caos





Hay preocupación de ambos lados del mostrador. Por un lado, la s Alycs están preocupadas por el impacto que esta medida tiene en el negocio, así como también por la suspensión de operaciones en el día de hoy, la cual genera naturalmente un impacto negativo en su recaudación diaria.

"El negocio de la Alyc se ve amenazado. No hay reglas claras y gran parte del mercado accede a la bolsa para dolarizar sus carteras. Dejaron al mercado sin una hoja de ruta, obligando al cierre masivo de operaciones de dolarización de carteras", señalaba un director de una importante sociedad de bolsa del mercado local.

"Nosotros nos vimos obligados a suspenderla, al igual que gran parte del mercado. Nuestros clientes tienen muchas preguntas y nosotros no tenemos respuestas , salvo que seguimos esperando a que la CNV emita su comunicado",

En la cuenta oficial de Cocos Capital, una Alyc que generó una fuerte disrupción en el mercado local por no cobrar comisiones, se quejaron públicamente de la falta de regulaciones de la CNV.

También hay preocupación del otro lado del mostrador. Es decir , los inversores de la gran mayoría de las sociedades de bolsa no logran dolarizar sus carteras, lo que genera un escenario de pánico entre aquellos que quieren resguardar su capital de la inflación y/o de la devaluación.

"El inversor busca cuidar su capital de la manera que mejor le conviene. En ese sentido, ha encontrado en el dólar la mejor manera de hacerlo. Con esta norma, a nosotros se nos genera una decisión de negocio que debemos tomar, si seguir dándole la opción al cliente de dolarizarse o no, dada la falta de regulación por parte de CNV", explicaba a El Cronista el director de operaciones de un bróker local.

"La incertidumbre es mucha y por ahora preferimos dar por perdido el día y esperar a que CNV explique cuales son los pasos a seguir. Allí volveremos a reactivar las operaciones en especie C y D bajo las nuevas regulaciones de BCRA. Mientras, y sin norma de CNV, las mantendremos suspendidas", agregó.

Que dice el comunicado del BCRA





Concretamente, la Comunicación A7340, el BCRA dispuso que "las operaciones de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse por alguno de los siguientes mecanismos:

a) mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales, y

b) contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior que no esté constituida en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional". Desde el BCRA señalaron que se trata de una decisión para prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal, sin embargo, fuentes del mercado advierten sobre los efectos que puede tener sobre el mercado cambiario.