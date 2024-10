Por el blanqueo, los depósitos en dólares llegarán a un récord histórico

Según el último dato del Banco Central, los depósitos privados en dólares crecieron u$s 340 millones el jueves pasado, la mayor suba diaria desde que se pueden retirar los dólares blanqueados del sistema, con lo cual el stock alcanzó un nuevo máximo desde fines de septiembre.

A dos días hábiles para el final de la etapa 1 del blanqueo, los depósitos en dólares registran incrementos diarios en las últimas ocho ruedas. En este período los depósitos crecieron u$s 1.208 millones, de los cuales u$s 703 millones se explican por movimientos en las últimas tres jornadas.

El stock total quedó en u$s 31.634 millones, ubicándose u$s 237 millones por arriba del máximo alcanzado el 30 de septiembre y a menos de u$s 1000 millones de superar el récord histórico, que había sido el 9 de agosto de 2019, con Mauricio Macri presidente, al alcanzar los u$s 32.492 millones.

Nuevo récord

Por el ingreso de divisas que falta hasta este jueves, cuando termina el blanqueo en efectivo cash, sin costo para hasta u$s 100.000, se prevé que va a superar esa cifra y convertirse en un nuevo récord histórico.

Por los encajes, sumará a las reservas brutas del BCRA, e incluso los bancos tendrán más cash para prestar, con lo cual sumará incluso hasta para las reservas netas, que son a las que el mercado más les presta atención en un contexto donde están en negativo.

Desde LCG apuntan que la suba en las reservas brutas parece estar impulsada por el aumento en encajes, ya que los bancos lentamente parecen estar llevando al BCRA parte de los depósitos en dólares provenientes del blanqueo, previendo que sus clientes no los retirarán.

Reservas netas

"En cuanto a las reservas netas, estas aumentaron u$s 349 millones durante la semana pasada, estabilizándose en u$s -5800 millones. Sin embargo, en el mes cayeron u$s 132 millones, indicando que el crecimiento en las reservas brutas se debe a un incremento de activos del BCRA, que también se ve compensado por el aumento de sus pasivos".

"Un anuncio importante en materia de reservas fue que el Gobierno obtuvo financiamiento del Banco Mundial y el BID por u$s 8800 millones. No obstante, son fondos con partidas específicas", alertan los analistas de LCG.

Desde IEB advierten que la forma más evidente que tiene el Gobierno para engrosar sus reservas internacionales y dar señales de que la salida del cepo está más cerca de lo que se cree, es un nuevo acuerdo con el FMI que implique la llegada de fondos frescos.

Acuerdo con FMI

"El gobierno tiene esto muy en claro, con el equipo económico asegurando que ya se encuentra negociando con los especialistas del organismo de crédito, aunque entiende que el FMI debe cumplir con ciertos procedimientos burocráticos que llevan tiempo, con lo cual habrá que esperar para recibir noticias desde este frente. De todos modos, un nuevo acuerdo no llegaría únicamente con fondos frescos, sino también con exigencias frescas", señalan.

Más allá de las reformas que suele exigir el organismo, siendo algunas de estas la corrección del déficit fiscal y el fin al financiamiento monetario del Tesoro, dos condiciones con las cuales el Gobierno viene cumpliendo a rajatabla, seguramente lleguen nuevas exigencias relacionadas con el nivel de competitividad del tipo de cambio y la velocidad en la salida del cepo.

Salida del cepo

"El equipo económico viene dejando su posición con respecto a estos puntos muy en claro: no habrá devaluación que ponga en riesgo el trabajo realizado hasta ahora sobre la inflación, y no habrá salida del cepo que implique un estrés adicional sobre la economía, con el paso del tiempo jugando a su favor".

"En definitiva, hoy nos encontramos en una situación mucho más favorable para la salida del cepo que hace algunos meses atrás: inflación a la baja, superávit fiscal, sin pasivos remunerados y con la emisión controlada, y con la brecha comprimiendo", completan los analistas de IEB.