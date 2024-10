Bancos quieren dar préstamos en dólares a un sector clave y el BCRA podría sumar reservas netas

Con depósitos privados ascendiendo a u$s 31.100 millones, los préstamos también subieron unos u$s 800 millones en los últimos 30 días, al pasar de u$s 7200 millones a u$s 8000 millones, pero no llegan a representar ni el 30% del total de depósitos, por lo que los bancos tienen muchos dólares ociosos.

Por eso, desde las asociaciones que los nuclean le pidieron al Banco Central que flexibilice la norma actual, mediante la cual sólo le pueden prestar dólares a quienes generen ingresos en dólares.

Ponen como ejemplo a un proveedor de la cadena minera, que tiene insumos en dólares, contratos en dólares con la minera china, y los bancos no le pueden prestar. O a los grandes traders, empresas agropecuarias o ganaderas que le venden a exportadores, por lo que tienen cobertura en moneda dura.

Carry trade: hasta cuándo se puede ganar 8% mensual en dólares

Nueva tasa de plazo fijo: cuánto pagan ahora los bancos

Negociación

De ahí que la propuesta sea con controles reforzados, solamente un porcentaje que se le pueda dar crédito en moneda extranjera, para ir yendo a la normalización del mercado, con el fin de expandir los créditos en dólares a empresas relacionadas con exportadoras, que tengan flujos en dólares y que se encuentren dentro de su cadena de valor.

Para los bancos sería primordial poder trabajar esos dólares que hoy tienen parados, mientras que para las compañías sería una forma de poder financiarse más barato, en un contexto de pax cambiaria, donde parecería haber un dólar calmo, sin sobresaltos a la vista.

Reservas netas

Para las reservas del Central sería muy conveniente, ya que no sólo sumaría a las brutas, sino también a las netas, por la liquidación que debe hacerse por esos préstamos.

Por lo pronto, con los últimos días del blanqueo cash, los depósitos en dólares de privados crecieron u$s 185 millones el martes pasado, último dato del BCRA, registrando la mayor suba diaria desde que se pueden retirar los stocks blanqueados del sistema.

Los depósitos en moneda extranjera suman 6 ruedas consecutivas con incrementos diarios, acumulando u$s 684 millones en este período. Así, el stock quedó en u$s 31.116 millones, apenas u$s 283 millones por debajo del máximo de fines de septiembre.

Blanqueo récord

A una semana que termine la fase 1 del blanqueo en efectivo, los depósitos en dólares comenzaron a subir con fuerza nuevamente. El alza de los depósitos está rondando los u$s 200 millones diarios. Se estima que en los últimos días está en niveles de u$s 300 millones diarios y que la última semana podría rondar los u$s 500 millones diarios.

No se espera que el Gobierno extienda el blanqueo de capitales un mes más. Pero el fuerte ingreso de dólares podría presionar para que al menos se extiendan hasta el 1° de diciembre.

El blanqueo estaría finalizando con un total de u$s 17.000 millones para finales de mes, y de extenderse podría alcanzar la suma de u$s 20.000 millones. Este monto deja cerca del objetivo de u$s 40.000 millones de depósitos privados para finales de año.