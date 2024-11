Por blanqueo de u$s 20.000 millones, hay récord de depósitos en dólares

Los depósitos en dólares de privados volaron u$s 513 millones este lunes (último dato del Banco Central), la mayor suba diaria en el mes, con lo que el stock alcanzó u$s 32.492 millones y marcó un nuevo máximo histórico, superando esta semana el stock de dólares del máximo de Macri previo a las PASO de 2019.

Los depósitos en moneda extranjera acumulan una suba de u$s 2065 millones en las últimas 10 ruedas, de los cuales u$s 1179 millones se explican por movimientos en las últimas 3 jornadas.

Blanqueo

Obedece al éxito del blanqueo récord, que habría alcanzado los u$s 20.000 millones y en las últimas 72 horas habría ingresado al sistema más de u$s 1500 millones.

El BCRA ya compró más de u$s 1500 millones en octubre, un monto récord para el mes en los últimos 20 años, por lo que las reservas brutas quedaron a un paso de cruzar la línea de los u$s 30.000 millones.

Para los analistas de la consultora Outlier, lo más sorprendente fue la baja liquidación agropecuaria: u$s 61 millones, rompiendo con la mayoría de los análisis que asignan a ese factor el desempeño de las compras netas del BCRA por encima de los promedios históricos.

Sector del agro

"Cuando, en realidad, sabemos que el sector agropecuario viene liquidando en forma sostenida no solo en octubre, sino también durante los meses previos. Esa es más bien lo constante. La nota característica de la rueda, además de que el volumen de divisa se sostuvo en buenos valores, fue que se recuperó de forma perceptible el volumen de MEP".

Justamente, la característica viene más por el lado del incremento de los volúmenes de MEP (desde el mínimo de septiembre), la recuperación de la prefinanciación de exportaciones local y un mayor diferimiento de pagos de importaciones a pesar de la flexibilización de los plazos de acceso.

Tasa en dólares

En otras palabras, es el diferencial de tasa en dólares, potenciado por el seguro de cambio implícito, haciendo su trabajo, según consignan en Outlier.

De hecho, octubre muestra el menor volumen de divisa de todo 2024. En cambio, el volumen de MEP es el mayor desde el pasado mes de mayo. Léase, del segundo semestre. Con lo cual, no se puede obviar cómo la reducción de la demanda privada hizo rendir mucho más el bajo volumen de divisa en términos de compras netas. En el desagregado de volumen informado por MAE se ve que se operaron u$s 196 millones en la plaza MEP y u$s 240 millones en la divisa.

Volumen operado

Estos volúmenes son muy altos en conjunto, y parecería que nuevamente se ve bastante operatoria de liquidaciones de prefinanciaciones de exportaciones.

Por otro lado, dado el volumen, en el caso de la rueda también parecería que apareció algo más de demanda privada versus lo que se venía viendo. Por último, no olvidar que estamos a finales de mes y que por ende se puede ver las idas y venidas de dólares que se ven regularmente en estas fechas.

"Veremos si, de continuar el diferencial de tasa y la buena performance de los depósitos en dólares, se continúan viendo liquidaciones de prefinanciaciones de exportaciones y otros créditos en los niveles de octubre", concluyen en Outlier.