Plan dólar colchón: ¿qué posibilidades de éxito tiene y cuánto entrará?

El Gobierno lanzó el plan dólar colchón con la idea de que algunas de las divisas sin declarar que quedaron fuera del blanqueo el año pasado ingresen de una vez al mercado. Ya emitió el Decreto y ahora falta la regulación. Sin embargo, en la City, ya se analiza qué nivel de éxito puede tener esta medida.

"Lo que busca es que el MULC se abastezca por otras vías para que el dólar baje más cerca de la banda inferior. En ese sentido, apunta a que esté sobre ofertada la plaza oficial para que baje el tipo de cambio", señala el director de MyR Consultores Fabio Rodríguez.

"Tus dólares", el concepto que busca imponer

El economista Federico Glustein opina que las medidas buscan "crear la idea de que los argentinos son dueños de sus dólares y que a partir de ahí los puedan usar para sus transacciones, sin sospecha de nomaniobras ilegales atrás de esos fondos". "Ese mensaje puede apuntar a generar conciencia de que el Estado no está por encima de las personas y motivar su adopción como moneda de cambio", dice.

Tal como lo plantea el economista Haroldo Montagu, director de Vectorial, esto está en línea con el hecho de que "al Gobierno le cuesta conseguir dólares vía endeudamiento y el saldo comercial a pesar del agro se achica mes a mes". En ese sentido, se habilita el ingreso dinero ilícito al sistema lícito. "En algún punto, es inverso a un blanqueo porque relajan las restricciones tributarias e informativas a tal fin", apunta.

En ese camino, el Gobierno plantea dos vías: la del Poder Ejecutivo, que, según Horacio Miguel Arana, economista de la Fundación Internacional Bases, "es la más importante y efectiva del plan", y la del Legislativo, "donde se plantea blindar a los que saquen los dólares del colchón frente a administraciones futuras".

¿Qué posibilidades de éxito tiene el plan dólar colchón?

Pero la gran duda es qué posibilidades de éxito tendrá este plan. Varios gobiernos ya han intentado ir por esta vía, pero los argentinos no dejaron de ahorrar en dólares en negro.

Se estima que hay más de u$s 200.000 millones fuera del sistema financiero. ¿Está dispuesta la gente a volcar sus dólares del colchón? ¿Por qué lo haría?

"Puede haber alguien que tenga una sensación de menos persecución y se anime, pero si la medida de éxito son los u$s 200.000 millones no exteriorizados, no va a ser exitoso", anticipa el economista Martín Carro. Así indica que la expectativa es que algunos dólares de los colchones se usen a la luz de esta oportunidad, pero con expectativa moderada.

El Gobierno espera que entren más dólares del colchón.

Elena Alonso, de Emerald Capital, observa que un elemento que puede ayudar es que "mucha gente quedó fuera del blanqueo en un contexto diferente para el dólar y ahora, ante un escenario en el que hay menos dinero dando vueltas y con un tipo de cambio más estable pueden decidir sacar su dinero.

Para Arana, "la pata de confianza es clave para que se vayan volcando los dólares al sistema formal y dependerá del tratamiento efectivo de las leyes que van a mandar al Congreso".

"El plan busca canalizar hacia el sistema formal parte de los u$s 200.000 a u$s 250.000 millones que los argentinos mantienen fuera de los bancos, según estimaciones del Banco Central y el INDEC", planteó un informe de CEPEC. Y estimó que, "en un escenario realista, se puede proyectar el ingreso de u$s 16.000 millones".

"Creo que si con todo este paquete se logran ingresar u$s 5000 millones de base estamos ante un buen resultado", calcula Glustein por su parte.

Lo cierto es que todo depende de las garantías que se den y de la voluntad de quien tiene los dólares de usarlos o invertirlos en lugar de tenerlos guardados. El Gobierno lo sabe y por eso combina esa apuesta con un plan para atraer fondos del exterior a la espera de fogonear el MULC y poder así tener un dólar más barato.