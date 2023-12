Pesada herencia: cuántos dólares encontrará Milei en las reservas del BCRA

La pesada herencia que recibirá Javier Milei del gobierno de Alberto Fernández se refleja, entre otros aspectos, en las reservas negativas del Banco Central, que están en mínimos históricos tras cuatro años de fuertes pérdidas, las cuales deberá recomponer para abrir margen en su objetivo de eliminar las restricciones cambiarias y sanear la economía.

Las consultoras económicas privadas coinciden en que el gobierno del Frente de Todos dejó al Banco Central con preocupantes cifras negativas en sus reservas netas. El rojo estimado sería de entre u$s 11.000 millones y u$s 12.000 millones, los niveles más bajos de toda la serie histórica de la entidad.

Tasas de interés del plazo fijo: cómo se moverán con el nuevo BCRA

Las cifras negativas que dejó Fernández representan una importante pérdida durante sus cuatro años de gobierno. Al término de la gestión de Mauricio Macri, las tenencias netas, que ya venían cayendo en medio de la crisis, se ubicaban alrededor de u$s 12.000 millones positivas, de acuerdo con los cálculos de los economistas.

La abultada pérdida de dólares se dio a pesar de las fuertes restricciones cambiarias que aplicó el Gobierno, las cuales se fueron profundizando a lo largo de los cuatro años de gestión, con el objetivo de contener la salida de divisas, aunque el efecto fue exactamente contrario y contribuyó en gran medida en el resultado negativo.

Si bien la baja se dio en un contexto en el que el país carga una importante deuda externa, los vencimientos de intereses no fueron el principal motivo de pérdida de divisas, ya que el Gobierno postergó los pagos en las reestructuraciones que hizo con los inversores privados y organismos internacionales.

PÉRDIDA DE DÓLARES



De acuerdo con el economista Gabriel Caamaño, detrás del pésimo desempeño del Banco Central en estos cuatro años en materia de reservas se encuentran precisamente las restricciones cambiarias, las cuales siempre terminan generando pérdidas de divisas porque "nadie vende lo que no puede comprar".

"Como cada vez se vende menos en el oficial y se intenta comprar más en el mismo, prácticamente el Central termina siendo el único vendedor neto y pierde reservas sistemáticamente. Por eso, tiene que estar todo el tiempo aumentado los niveles de represión cambiaria y financiera. Es decir, endureciendo el cepo", explica el especialista.

Pablo Repetto, jefe de investigación de Aurum Valores, coincide en que las reservas cayeron con fuerza porque el modelo económico estaba armado de tal forma que sólo se podía terminar en pérdida, principalmente porque no hubo incentivos por parte del Gobierno para que ingresaran dólares al país y mantuvo el tipo de cambio oficial atrasado.

En el último año, la sequía afectó la liquidación de divisas del agro, pero cabe resaltar que la menor cosecha estuvo parcialmente compensada por buenos precios internacionales de las materias primas. Además, en 2021 y 2022 hubo récord de liquidaciones por buenas cosechas y precios internacionales en máximos.

De acuerdo con cálculos de PPI, la mayor pérdida acumulada se encuentra en la partida "otros", que en gran parte contiene la intervención que realizó la autoridad monetaria sobre las cotizaciones de los dólares que se operan a través de la Bolsa (MEP y CCL), con el objetivo de reducir las presiones cambiarias.

De los más de u$s 22.000 millones netos que se perdieron durante los últimos cuatro años, dicha partida acumuló un rojo de u$s 18.550 millones. Le siguió, por muy lejos, los pagos de deuda a organismos internacionales, que tuvieron una variación negativa de u$s 9650 millones. En tanto, en compra neta de divisas la entidad sumó u$s 6100 millones.