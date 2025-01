"Pérdidas masivas": advierten los riesgos de la memecoin de Trump

En esta noticia Preocupación

La industria cripto celebró este lunes la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos con muchas expectativas, pero también con un sabor agridulce en la boca. El republicano llega a la Casa Blanca con un discurso desregulador y pro Bitcoin, pero también luego de lanzar su memecoin, que alcanzó los u$s 10 mil millones de valuación de mercado en apenas tres días, y generó preocupación en referentes de la industria.

El mercado espera que el flamante presidente anuncie la creación de una reserva estratégica de Bitcoin, lo que dispararía la demanda y, por lo tanto, impulsaría la cotización de la cripto. Además, creen que su administración tendrá una regulación "amigable" con el sector, lo que dotaría de legitimidad a la industria.

Esas expectativas hicieron que Bitcoin marcara hoy un nuevo máximo histórico, al alcanzar los u$s 109.000. "Cualquier medida que indique mayor aceptación o regulación favorable para las criptomonedas podría dar un impulso al mercado", explicó Julián Colombo, director general de Bitso Argentina.

Pero la llegada de Trump al poder también generó recelos, luego que la moneda que lleva su nombre saltase desde los u$s 10 el sábado, cuando fue lanzada al mercado, hasta tocar un máximo de u$s 74,59. Luego, se desplomó a u$s 44.

"Cuidado: con la moneda $TRUMP estamos entrando en una era desconocida en crypto, donde todo vale. En este momento, el casino le gana a la computadora. Esperen alta volatilidad y potencialmente pérdidas masivas", aseguró Marcelo Cavazzoli, CEO y cofundador de Lemon.

"Que el presidente Donald Trump pueda crear un memecoin habilita a que cualquier influencer o marca también pueda hacerlo. Podemos vivir una ola de locura de memecoins hasta que el mercado termine educándose con los fracasos existentes", agregó el ejecutivo.

El domingo la familia del jefe de Estado redobló la apuesta y lanzó $MELANIA, la memecoin de la primera dama. Tras tocar un máximo de u$s 13, perdió el 50% de su cotización en pocas horas. El lanzamiento de las memecoins en la blockchain de Solana causaron "sorpresa y preocupación" en la industria cripto, describió Reuters.

Trump llegó al poder con un discurso abiertamente a favor de las criptomonedas. Pero el lanzamiento de su token y el de su esposa generó temor a millonarias pérdidas y desprestigio para la industria.

Sin embargo, por ahora prima el optimismo entre empresarios e inversores. "En Ripio vemos el comienzo de la nueva gestión de Donald Trump como una oportunidad histórica única para que las criptomonedas logren terminar de integrarse masivamente a la vida de las personas, de las empresas y de los gobiernos", aseguró Sebastián Serrano, CEO y cofundador de la exchange.