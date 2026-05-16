La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este sábado, 16 de mayo de 2026 en España es de 91.029,94 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,27%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha permanecido estable. Analizando la tendencia, se observa que el crecimiento del Bitcoin podría atraer más inversiones, pero la estabilidad del euro sugiere una falta de volatilidad en su valor. En la última semana, Bitcoin cayó un 5.36% y en el último año acumula un descenso del 29.42%. Esta evolución refleja una fase bajista y alta volatilidad, con rentabilidad negativa en ambos horizontes temporales. Para quienes compraron hace un año, el rendimiento sería desfavorable; a corto plazo, la presión vendedora reciente refuerza este sesgo, aunque la naturaleza volátil del activo podría provocar cambios de tendencia. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 24.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.66%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.