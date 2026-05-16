Este sábado, 16 de mayo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 65,47 euros. El valor de apertura refleja una variación del 192,6061 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva al haber incrementado en comparación con el euro. Esta tendencia se mantiene debido a que -1 es positivo. Esto sugiere una recuperación en el valor del Litecoin, lo que podría atraer más inversores y aumentar su demanda en el mercado. La cotización de Litecoin muestra una evolución claramente negativa: -4.96% en la última semana y -49.9% en el último año, lo que se traduce en una rentabilidad adversa para los tenedores durante estos periodos y sugiere una tendencia bajista persistente. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 25.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 53.75%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.