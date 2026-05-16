Este sábado, 16 de mayo de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 486,37 euros. El valor de apertura refleja una variación del -0,08053447 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos seis días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia negativa en relación con el euro. Esto indica que la tendencia actual es a la baja, sugiriendo preocupaciones en el mercado. La caída sostenida del Bitcoin Cash podría reflejar una desconfianza creciente entre los inversores o factores económicos adversos que afectan su valor frente al euro. En la última semana, Bitcoin Cash registró una caída del -8.2%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula un retroceso del -31.23%. Esta evolución implica una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda en esos periodos, evidenciando presión vendedora y un entorno de mercado desfavorable en el corto y mediano plazo. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 14.60%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 52.27%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 486,4 euros.