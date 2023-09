Para frenar al dólar, el BCRA tiene u$s 300 millones en bonos

La intervención del BCRA en la plaza cambiaria no se limita a la imposición de cepos, la venta de reservas o las resoluciones oficiales: cada vez gana más peso la venta de títulos públicos, básicamente el AL30, para frenar al "contado con liqui" o al MEP. Para ello la entidad que preside Miguel Pesce utiliza el stock de títulos que posee en cartera, siendo los AL30 los de mayor liquidez en la plaza financiera.

Quien desea adquirir dólares en la Bolsa, con los pesos que dispone compra un título público nominado en dólares. Simultáneamente vende ese título contra dólares, cerrando de esta manera el circuito, iniciado con pesos y con salida en la tan ansiada moneda norteamericana. La cotización o tipo de cambio surge del cociente entre el precio en pesos del título y el de su precio en dólares.

El BCRA para controlar ese tipo de cambio trata de bajar el precio en pesos del bono en cuestión, normalmente el AL30, para que ese cociente, el tipo de cambio, no se dispare. Por ello es que vende AL30 contra pesos en un intento de evitar subas del "contado con liqui" o MEP.

Ahora bien, también, para que ese cociente no se dispare, el BCRA puede hacer subir el denominador, el valor del AL30 contra dólares, pero para ello tiene que sacrificar las divisas que tiene como parte de las reservas y salir a comprar AL30. Como es sabido, los dólares escasean.

¿Cuánto es el poder de fuego que aún tiene el BCRA para mantener sin grandes desbordes al CCL y al MEP? "El documento del acuerdo con el FMI confirmó que es muy limitado: hasta mediados de agosto se vendieron 3.600 millones de nominales de bonos (estimamos AL30 en su gran mayoría, dada la escasa liquidez del AL35, el otro bono en dólares con tenencia relevante en el balance del BCRA). Si se asume que la intervención acumulada en el año se hizo con AL30 y que el stock a fines de 2022 era de u$s 4.513 millones de nominales, a mediados de agosto el BCRA tenía disponibles unos u$s 900 millones de nominales de AL30, equivalentes a unos u$s 300 millones en valor de mercado, a la cotización actual", destaca el último informe de la consultora Anker.

El otro interrogante pasa por el monto de las intervenciones del BCRA sobre el dólar en la Bolsa. "Desde el 24 de julio hasta el 28 de agosto, el BCRA adquirió aproximadamente u$s 2.000 millones en el mercado oficial, y perdió poco más de u$s 900 millones por el factor de variación de reservas registrado como "otros", donde se contabilizan las intervenciones del BCRA en los dólares financieros", agrega Anker.

El promedio diario de las intervenciones oficiales de esta manera rondaría los u$s 50 millones. El poder de fuego, con el stock de papeles en u$s 300 millones es muy reducido. La expectativa es que el BCRA, agotado el stock de títulos, utilizará los dólares que vaya recolectando en el mercado oficial haciendo subir, como fuera arriba mencionado, el precio del AL30 en dólares para que el cociente no se dispare.

En la plaza local se descuenta que el gobierno podrá llegar hasta las elecciones sin sobresaltos en el dólar oficial. Recuérdese que tras la devaluación del 22% tras las PASO de agosto, la intención oficial pasó por congelar ese valor hasta las elecciones del 22 de octubre. Tanto por el numerador de ese cociente (vendiendo bonos contra pesos para contener la suba del precio) como por el denominador (comprando bonos contra dólares y sacrificando reservas) el gobierno buscará que el dólar financiero tampoco suba.

El costo no importa.