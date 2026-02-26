Mientras la palabra cripto “pierde protagonismo”, en Argentina se cuadruplicó el promedio de usuarios activos mensuales frente al 2021, impulsado principalmente por millones de personas que cobran en el exterior, compran dólares fuera del horario bancario o pagan con pesos por Pix. Esa fue una de las conclusiones del reporte anual “Estado de la Industria Crypto 2025”, publicado este jueves por Lemon, la billetera virtual con más de 5,5 millones de usuarios en la región. El estudio reveló que las descargas de app cripto crecieron en 2025 en la Argentina y alcanzaron un récord en enero, debido al impulso de los pagos con Pix. En el año hubo 5,4 millones de descargas de apps de billeteras cripto. En paralelo, el promedio de usuarios activos mensuales fue cuatro veces más grande que todo el ciclo alcista del 2021 y 20% mayor que en 2024. En un año en el que hubo récord de operaciones para la industria cripto en el verano por la oleada de turistas argentinos en Brasil, en abril por el levantamiento del cepo y en las elecciones legislativas de octubre, los argentinos utilizaron los activos virtuales con el objetivo de ahorrar o para pagos transfronterizos. Según reveló Lemon, la adopción estuvo impulsada principalmente por cientos de miles de argentinos que pagaron con pesos por Pix en Brasil y usaron cripto (USDT) sin, necesariamente, darse cuenta. En Argentina, las stablecoins empezaron como cobertura frente a la inflación y devaluación. Hoy, se usan cada vez más como infraestructura financiera para mover, recibir y usar dinero. En Lemon, el volumen total operado de stablecoins creció 45% frente al año anterior. Si bien una parte importante se mantiene vinculada al ahorro, el crecimiento se explicó principalmente por su uso para cobros desde plataformas del exterior, ingresar dólares desde bancos locales o pagar en otros países como Brasil. Entre los usuarios que adoptaron cripto como una vía para maximizar sus ahorros, las tenencias de Bitcoin fueron mayoría: el 33,5% tiene esa cripto, mientras que el 27,7% mantiene stablecoins y el 23,2% dinero FIAT.