Otro límite a la producción: los préstamos en dólares caen a su nivel más bajo en seis años

Fuente: Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company

Los préstamos en dólares al sector privado están a punto de perforar el piso de u$s 4000 millones, algo que no ocurre desde hace casi seis años.

La última vez que se ubicaron debajo de ese umbral fue en marzo de 2016, momento en el que se encontraban en franco ascenso tras el cambio de Gobierno.

Por cuestiones regulatorias, solo las empresas que generan divisas -es decir, las que exportan- pueden tomar créditos en moneda extranjera. Sin embargo, la demanda de dólares por parte de las firmas continúa en caída libre ¿El motivo? Las fuertes expectativas de devaluación que aún persisten.

El stock de préstamos en dólares se ubicaba, al 28 de diciembre -último dato disponible- en u$s 4017 millones. Esto representa un escollo para una economía que pretende recuperarse.

Es que un menor nivel de préstamos en moneda extranjera supone una menor inversión y, por ende, menor nivel de actividad. Es por ello que un bajo nivel de préstamos en dólares suele actuar como una suerte de techo para un repunte económico.

Dólar sin demanda

La escasa demanda por parte de las compañías ha hecho que los bancos presten cada vez una menor proporción de los dólares depositados. El stock total de depósitos en dólares por parte de privados era, al 29 de diciembre, de u$s 15.657 millones, por lo que las entidades apenas lograban colocar u$s 25 de cada u$s 100 depositados.



Hacia agosto de 2019, pico reciente del stock de depósitos en dólares y de préstamos, esa relación era muy superior, ya que los bancos prestaban un 50% de los dólares depositados (el stock de depósitos se ubicaba apenas debajo de u$s 32.500, mientras que el de préstamos se situaba casi en u$s 16.250 millones).

" Con mucha razón de ser y dándole más estabilidad al sistema, está muy restringido por el BCRA quienes pueden tomar deudas comerciales en dólares ", señaló el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo.

El stock total de depósitos en dólares por parte de privados era, al 29 de diciembre, de u$s 15.657 millones, por lo que las entidades apenas lograban colocar u$s 25 de cada u$s 100 depositados.

Y especificó: " El sistema financia a exportadores básicamente y la menor disponibilidad de crédito no es una buena noticia, porque afecta la expansión del sector que más necesitamos que crezca. Por ejemplo, limita las posibilidades de las pymes exportadoras de manufacturas de financiar la importación de maquinaria y equipo".

Qué dijo el BCRA sobre los rumores de ventas de oro que atemorizan al mercado

Por otra parte, Caprarulo consideró que la caída del crédito se explica tanto por la menor capacidad de prestar de los bancos, "ante la merma en los depósitos casi ininterrumpida desde 2019 ", como por " la menor demanda ".

" Cuando crecen las expectativas de devaluación y de controles cambiarios los incentivos a endeudarse en dólares caen. Una dinámica que fue muy marcada en los meses previos a las elecciones ", reseñó el director de Analytica.

Por su parte, el director de la consultora Anker Latinoamérica, Martín Vauthier, también recordó que "está muy acotado el universo de empresas" que accede a financiamiento en divisa.

" Con cepo cambiario hay incentivo a cancelar deuda en dólares. Además, los bancos desalentaron estas líneas, más que nada cuando tuvieron salidas de depósitos en dólares ", agregó.