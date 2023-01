Objetivo "bajar el riesgo país": los bonos deben duplicar su valor para que Argentina pueda endeudarse en el mercado

El ministro de Economía, Sergio Massa, detalló que busca bajar el riesgo país y que, por ello, procederá a la compra de bonos por u$s 1000 millones.

Sin embargo, los rendimientos de los Globales impiden que Argentina salga al mercado. Hoy Argentina pagaría el triple de lo que pagan sus comparables.

Para salir al mercado y rendir lo que rinden sus comparables, la deuda argentina deberá duplicar su valor. El mercado ve objetivos cambiarios detrás de la medida.

Nuevo rulo del dólar: por la recompra de bonos del BCRA, se puede girar gratis al exterior

Efecto Massa: los bonos caen hasta 5% y crecen chances de mayores pérdidas



Comprar bonos para bajar el riesgo país

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció esta semana un programa de recompra de más de u$s 1000 millones de la deuda externa argentina.

Las órdenes son llevadas a cabo por el Banco Central (BCRA) en nombre del Tesoro y según afirmó, lo hace "a los efectos de seguir mejorando el perfil de deuda externa de la Argentina" y "bajar el riesgo país", lo que implica una mayor facilidad al acceso al mercado de capitales tanto para las empresas argentinas como para el Estado.

Si bien el objetivo del ministro de Economía de facilitar el acceso al mercado de capitales al país es válido, el mismo luce muy lejano dados los actuales niveles de tasa de interés de los bonos.

Los Globales operan con tasas del 30% en el tramo corto y del 20% en el tramo medio y largo. Esto implica que Argentina muestra rendimientos de entre dos a tres veces lo que rinden sus pares.

En cambio, los países con calificación CCC+ operan con tasas del 10 por ciento.

Por lo tanto, si Argentina quisiese salir a emitir hoy, debería pagar una tasa cercana a la que rinden sus bonos, es decir, 30% y de esta manera, pagaría tres veces más que sus comparables.

En definitiva, aún con el rally de 80% en la deuda, Argentina tiene cerrado el acceso al mercado de capitales.

Para poder salir al mercado y que Argentina pague niveles cercanos a los que rinde su deuda, entonces los bonos deben rendir menos.

Dado que el precio de los bonos opera en forma opuesta a los rendimientos, los bonos tienen que seguir subiendo.

Considerando los valores actuales y buscando un objetivo de 10% de rendimiento de la deuda argentina, es decir, similar a sus pares, los Globales se tienen que más que duplicar respecto de los valores actuales.

El Global 2029 debe subir 107% desde los valores actuales para pasar a rendir 10%, mientras que el Global 2030 tiene que avanzar 99 por ciento.

En el tramo medio, los bonos deben subir entre 116% y 97% para comprimir spreads lo suficiente como para rendir 10 por ciento.

Finalmente, en el extremo más largo, los bonos deberán avanzar 107% desde los valores actuales para rendir 10 por ciento.

En definitiva, el plan de Massa de hacer bajar el riesgo país para poder salir al mercado implicaría no solo hacer bajar al riesgo país, sino que colapse respecto de los valores actuales.

Para ello, será necesario que la deuda más que duplique su valor respecto de los valores actuales.

Todo ello luce difícil dado que el deterioro de las variables fundamentales impediría ver a los bonos duplicando su valor respecto de los valores actuales.

CONTROLANDO EL TIPO DE CAMBIO

Más allá de tener la voluntad de hacer bajar el riesgo país, en realidad hay un objetivo cambiario detrás del anuncio.

Es decir, los analistas entienden que esta medida apunta a trasparentar el objetivo de control cambiario en el mercado, más que mejorar alguna variable económica o financiera.

Adrián Yarde Buller, estratega jefe y economista de Facimex Valores, explicó que, si bien Massa aclaró que el objetivo del programa es bajar el riesgo país y recuperar gradualmente el acceso al mercado, "no hay que perder de vista que las compras de Globales son una manera indirecta de contener la brecha cambiaria sin salirse de las restricciones que impone el acuerdo con el FMI"

Ignacio Sniechowski, head of research de Grupo IEB, considera que la medida tiene una mayor relación con una medida cambiaria.

"No es casualidad que use los Globales de 2029 y 2030, ya que el efecto colateral de eso es mantener el tipo de cambio a raya. Lo que se blanquea es que se está dando vía libre para usar u$s 1000 millones de reservas para mantener a raya el MEP", dijo el especialista.

Mauro Mazza, research de Bullmarket Brokers, afirmó que, con el anuncio, el Gobierno transparentó algo que la mesa del BCRA ya hacía con el FGS.

"Habían armado un rulo institucional y lo pusieron a la luz. El BCRA, como no podía intervenir por orden del FMI, esto lo transparenta. Hay que tener en cuenta que el BCRA hoy ya compra entre u$s 15 a u$s 20 millones diarios para contener al MEP. Con esto, transparentaron para el FMI y la oposición, porque les quita argumento de manipulación del precio", dijo Mazza.

Finalmente, Salvador Vitelli, analista de mercados, coincide con los demás analistas en que Massa terminó por sincerar una medida que ya se estaba implementando.

"Como medida, no me parece mal. Ya lo estaban haciendo, pero sin sincerarlo. Lo que se dice ahora es que, van a seguir haciendo lo que se estaba haciendo, pero con un objetivo de u$s 1000 y con el BCRA en nombre del Tesoro. Hay que ver como lo terminan instrumentando. Puede ser atractivo para los bonos para darle algún fundamento adicional a la suba. La intervención no termina siendo lo mejor, pero es sincerar lo que ya venían haciendo", afirmó.