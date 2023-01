Vuelan los bonos hasta 11% tras el anuncio de Massa: las dudas del mercado y qué puede pasar con los precios

El ministro de Economía Sergio Massa anunció la recompra de bonos luego de que estos hayan subido más del 80% en cuatro meses. Los analistas tomaron con sorpresa el anuncio, tal como esperaban en el Gobierno.

Hay dudas sobre el timing y también sobre la disponibilidad de dólares para hacer frente a la medida. Según los operadores, no quedó del todo claro para qué se llevará a cabo la recompra de bonos.

Anuncio y rally de la deuda

Los bonos argentinos en Wall Street inician la semana con ganancias. Esto es luego del anuncio llevado a cabo por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que comunico la recompra de más de u$s 1000 millones de la deuda externa argentina.

La misma será llevada a cabo por el Banco Central (BCRA) en nombre del Tesoro "a los efectos de seguir mejorando el perfil de deuda externa de la Argentina".

De esta manera, los Globales ganan más de 4 por ciento.

El Global 2029 sube 11,7%, mientras que el Global 2030 avanza 11%.

En el tramo medio de la curva, los bonos suben 10,9% en el Global 2035 y 7,8% en el Global 2038.

Finalmente, en el tramo más largo, los Globales a 2041 y 2046 avanzan 6,9% y 8,6 por ciento.

Las dudas del mercado



El anuncio genera dos grandes interrogantes.

Por un lado, se resalta que la medida se tomó con poco timing. Los bonos vienen subiendo más del 80% desde el piso de octubre. Es decir, ya no está comprando bonos a precios de remante, sino a precios más acorde con la actualidad macroeconómica y financiera argentina.

Hubiese sido más razonable que el Gobierno tomase la medida cuando los bonos operaban debajo de u$s 20.

Desde octubre, el Global 2029 sube 83%, al igual que el Global 2030. En el tramo medio y largo se ven subas de entre 63% y 77%

En cuanto al timing, Mauro Mazza, head de research de BullMarket Brokers remarca que el anuncio no viene en el mejor momento, tras un fuerte rally de la deuda. Por ello, Mazza espera un achique en los bonos.

"Para nosotros los globales estaban caros a u$s 34. Con esto pueden estar bastante más caros. Quedamos caros con respecto al resto de bonos emergentes, no se está recomprando en el mejor momento del exterior para deuda emergente", dijo Mazza.

La segunda duda que genera es que el Gobierno tendrá que comprar bonos en dólares y para ello necesita dólares, dólares que no tiene.

Juan Martin Yanzon, head trader de Conosur Investments advirtió que la medida sorprendió a todos.

"Pareciera una casualidad que el anuncio viene luego de un rally impresionante en los bonos y en los que no pararon de subir con fuerza en los últimos 15 días, casi sin motivo alguno", dijo.

Pero, además, Yanzon remarca que la gran duda sobre el anuncio es de donde van a salir los dólares para comprar los bonos.

"La recompra genera dudas ya que no son bonos que vencen ahora, sino que se empieza a tener amortizaciones dentro de más de un año. El mensaje atrás es confuso porque hay una situación en donde el Gobierno actual está en un nivel bajo de confianza y, por otro lado, está tomando una medida que tiene un horizonte más largo que unos meses. No se logra entender la finalidad del anuncio ya que está generando una situación artificial", dijo Yanzon.

Además, se muestra con dudas sobre los resultados que la medida pueda tener.

"Mirando hacia atrás, y si compramos lo que van a hacer con respecto a lo que hicieron en otras curvas del Tesoro, las medidas no fueron un éxito. Cuando el mercado empezó a aflojar en la curva CER, el Gobierno salió a ponerle el pecho, pero la curva nunca se mejoró. Por ello, creo que habría que tener un poco de cuidado ya que podría tener una situación similar con la deuda en dólares", advirtió.

En relación al futuro de los precios, Yanzon se muestra con cautela.

"Dejaron una sensación rara entre los operadores. Luce más como una señal de venta, aunque si viene otras medidas, dependiendo de la retórica del Gobierno podría cambiar la tendencia. Aquel que haya comprado abajo, no es mala idea tomar algo de ganancias", comentó.

controlando el tipo de cambio

Durante las últimas jornadas, el BCRA salió a intervenir en el mercado de capitales los dólares financieros. Queda claro como el blue se disparó, mientras que los demás dólares se mantuvieron a raya.

Los analistas entienden que esta medida apunta a trasparentar el objetivo de control cambiario en el mercado, más que mejorar alguna variable económica o financiera.

Ignacio Sniechowski, head of research de Grupo IEB, considera que la medida tiene una mayor relación con una medida cambiaria fundamentalmente. .

"No es casualidad que use los Globales de 2029 y 2030, ya que el efecto colateral de eso es mantener el tipo de cambio a raya. Lo que se blanquea es que se está dando via libre para usar u$s 1000 millones de reservas para mantener a raya el MEP", dijo el especialista.

En cuanto al impacto en la medida, Sniechowski dijo que, por un lado vamos a ver una baja en el stock deuda sobre PBI.

Sin embargo, advierte que el monto de u$s 1000 millones, el cambio es insignificante.

Por el otro lado, destaca que habrá que monitorear, el nivel de reservas sobre stock de base monetario más pasivos remunerados.

"Este último es más sensible en este momento ya que usar u$s 300 millones cuando las reservas están escasas para comprar u$s 1000 millones en deuda, no cambia nada. Es un anuncio para blanquear algo que están haciendo. El rally puede durar un poco más pero de manera limitada", dijo.

Salvador Vitelli, analista de mercados, coincide con los demás analistas en que Massa terminó por sincerar una medida que ya se estaba implementando

"Como medida, no me parece mal. Ya lo estaban haciendo, pero sin sincerarlo. Lo que se dice ahora es que, van a seguir haciendo lo que se estaba haciendo, pero con un objetivo de u$s 1000 y con el BCRA en nombre del tesoro. Hay que ver como lo terminan instrumentando. Puede ser atractivo para los bonos para darle algún fundamento adicional a la suba. La intervención no termina siendo lo mejor pero es sincerar lo que ya venían haciendo", afirmó.

Finalmente, Mazza afirmó que, con el anuncio, el Gobierno transparentó algo que la mesa del BCRA ya hacía con el FGS.

"Habían armado un rulo institucional y lo pusieron a la luz. El BCRA, como no podía intervenir por orden del FMI, esto lo transparenta. Hay que tener en cuenta que el BCRA hoy ya compra entre u$s 15 a u$s 20 millones diarios para contener al MEP. Con esto, Transparentaron para el FMI y la oposición, porque les quita argumento de manipulación del precio", dijo Mazza.