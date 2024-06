Nvidia se dispara 145% este año y la compañía aplica un recorte en el precio: cómo invertir desde Argentina

Las acciones de Nvidia, el fabricante de chips de inteligencia artificial, alcanzaron un nuevo máximo histórico la semana pasada, lo cual le permitió superar los u$s 3 billones de capitalización de mercado.

Debido a que sus acciones alcanzaron niveles elevados, anunciaron un split de 10 a 1. Qué significa esto para los inversores.

Los bonos caen otra vez: qué proyectan los inversores para el país

Rompiendo records

Nvidia es sin dudas la acción que hoy domina la atención de Wall Street.Las acciones del fabricante de chips de inteligencia artificial alcanzaron un nuevo máximo histórico la semana pasada.

Con el rally de más del 5% del miércoles, la compañía superó los u$s 3 billones de capitalización de mercado.

Al cierre del mercado de la semana pasada, Nvidia tenía un valor de mercado de u$s 3,019 billones, superando al market cap de Apple, que se situaba en u$s 2,99 billones de dólares.

Así, Nvidia se ubicó como la segunda compañía más valiosa del mundo, detrás de Microsoft, que cotiza con una capitalización de mercado de 3,15 billones de dólares.

Las acciones de Nvidia se dispararon más del 24% desde que la compañía informó sus ganancias del primer trimestre en mayo pasado a la vez que no han frenado el rally desde 2022 a la fecha.

Tomando el piso de 2022 como referencia, y hasta la fecha, las acciones del fabricante de chips de inteligencia artificial subieron 983%, marcando una gigantesca diferencia contra los 50% que subió el S&P500 desde entonces y del 78% que avanzó el Nasdaq en el mismo periodo.

Solamente en 2024, las acciones de Nvidia suben 145%, cuando tanto el S&P500 como el Nasdaq ganan 11% cada uno.

Las acciones de Nvidia se han vuelto parabólicas a medida que se ha desarrollado su negocio de inteligencia artificial, aumentando más del 3.290% en los últimos cinco años.

La compañía tiene una participación de mercado estimada del 80% en chips de inteligencia artificial para centros de datos, que están atrayendo miles de millones de dólares en gastos de los grandes proveedores de nube.

Los inversores también se sienten más cómodos con la posibilidad de que persista el enorme crecimiento de las ventas de Nvidia a un puñado de empresas de nube.

Durante el trimestre más reciente, los ingresos en su negocio de centros de datos aumentaron un 427% respecto al año anterior a 22.600 millones de dólares, alrededor del 86% de las ventas totales de la compañía.

Mientras tanto, las acciones de Apple han subido sólo alrededor de un 5% este año, ya que el crecimiento de las ventas del fabricante del iPhone se ha estancado en los últimos meses.

En su informe de ganancias trimestral más reciente, Apple dijo que las ventas generales cayeron un 4% y las ventas de iPhone cayeron un 10% respecto al mismo período del año anterior.

Apple fue la primera empresa en alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón y 2 billones de dólares.

Durante mucho tiempo ostentó el título de empresa estadounidense más valiosa, pero Microsoft lo superó a principios de este año.

Microsoft también se ha beneficiado de la demanda de los inversores de infraestructura de IA.

Nvidia anunció un Split

La compañía anunció una división de acciones de 10 por 1 en mayo.



El precio de la compañía no va a cambiar, ni tampoco la posición que los inversores mantengan en las acciones de Nvidia.

El hecho de que haya anunciado un Split de 10 por 1 implica que por cada papel que tenga un inversor, recibirá nueva adicionales.

Generalmente, esto se suele hacer cuando las acciones alcanzan precios muy elevados ya que luego del Split, el precio de la misma se reduce y queda abierta para que los inversores puedan seguir comprando este tipo de acciones, en especial los inversores minoristas.

En otras palabras, si la acción de Nvidia vale u$s 1210, por lo que si un inversor minorista con u$s 5000 o u$s 10.000 de capital le implicará destinar una importante proporción de su capital al comprar solamente un papel de la compañía.

A los precios actuales de alrededor de u$s 1210, cada acción individual ahora se venderá por u$s 120.

Cómo invertir en Nvidia desde Argentina

Los argentinos pueden invertir en Nvidia a través del mercado local mediante los Cedear.



Para poder invertir en acciones de Nvidia, los inversores locales deben abrirse una cuenta comitente en una casa de bolsa (Alyc).

Una vez fondeada dicha cuenta, compran las acciones directamente con pesos ya que el Cedear se compra y vende en moneda local.

Ignacio Sniechowski, Head of Equity del Grupo Invertir en Bolsa (IEB), en la teoría, un "split" de acciones no produce en sí mismo efectos sobre el valor de la acción. Simplemente, porque no se trata de una capitalización, no hay un ingreso genuino de dinero a la compañía.

"Lo que suele ocurrir es que el papel se vuelve más alcanzable para una mayor cantidad de inversores, puesto que luego de ese proceso, una acción pasaría a valer u$s 120 por acción", detalló.