En esta noticia Fondos con Nvidia tarde en el rally

Nvidia dejó de ser una apuesta selectiva para convertirse en una de las posiciones más relevantes dentro de los fondos de inversión mexicanos, de acuerdo con un análisis de Morningstar Direct.

Entre febrero de 2024 y abril de 2026, la fabricante de chips pasó de ocupar un papel secundario en los portafolios con exposición a renta variable internacional a consolidarse como un componente central para las principales operadoras del país, de acuerdo con el análisis.

En el lapso antes mencionado, la presencia de Nvidia dentro de la industria de fondos mutuos en México creció de manera significativa. Al detalle, el valor de mercado de las posiciones mantenidas por las operadoras aumentó de 3,888 millones de pesos en febrero de 2024 a 9,430 millones de pesos en abril de 2026, mientras que el número de acciones en manos de los fondos pasó de 288,036 a más de 2.7 millones de títulos, de acuerdo con el documento.

Sin embargo, el análisis muestra que el éxito de las administradoras no dependió únicamente del avance acelerado en el valor de mercado de Nvidia, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, sino de la capacidad para incrementar y mantener sus posiciones a lo largo del ciclo alcista.

“El alfa real no se originó en el stock picking, sino en la agresividad del apalancamiento mediante la acumulación de acciones físicas y la resiliencia de la permanencia institucional”, señala el documento.

Además, desmenuzó que Scotia se consolidó como el mayor tenedor institucional de Nvidia dentro de la muestra analizada. La operadora elevó su posición de 133,604 acciones en 2024 a 994,257 títulos en 2026, equivalentes a un valor de mercado de 3,466 millones de pesos. BBVA y BlackRock también destacaron por la magnitud de sus incrementos, al multiplicar varias veces sus posiciones durante el periodo.

En un segundo grupo se ubicaron administradoras como Santander, Banorte, GBM y Franklin Templeton, que aumentaron su exposición de forma gradual, pero consistente aprovechando el ciclo de crecimiento de la compañía.

Fondos con Nvidia tarde en el rally

Por el contrario, algunas firmas llegaron tarde al rally. Operadoras como Azimut, Finaccess, HSBC e Invex incorporaron posiciones cuando Nvidia ya cotizaba con valuaciones más elevadas, lo que limitó su capacidad para capturar la mayor parte de la creación de valor observada durante el periodo.

El estudio concluye que la fabricante de chips terminó convirtiéndose en una prueba para la industria mexicana de fondos, al evidenciar cuáles administradoras tuvieron la capacidad de sostener posiciones de gran tamaño, navegar episodios de volatilidad y escalar sus inversiones conforme avanzaba la tendencia alcista.

“El verdadero diferencial entre los manejadores de activos en México no fue la selección del nombre de la emisora, sino la capacidad institucional para operar con tamaño, sostener la posición y escalar el volumen de acciones físicas“, mencionó.