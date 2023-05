Nuevos dólares, brecha en movimiento y la operación que frenó al CCL y el MEP

El martes de la semana pasada fue uno de los peores días para el Gobierno, porque parecía que los dólares libres se iban a más de $ 500 y no tenían techo. El blue había llegado a $ 497, el contado con liquidación a $ 483 y el MEP a 473 pesos.

Tan sólo seis ruedas después, el ministro de Economía, Sergio Massa, logró calmar las aguas, y bajar en $ 50 el CCL a $ 433, unos $ 44 el MEP hasta $ 429 y por $ 28 el blue a 469 pesos. Mientras tanto, el dólar cripto cayó a $ 445 y le puso un nuevo piso al billete informal.

Brecha cambiaria

De esta manera, la brecha cambiaria entre los $ 233 del dólar minorista y los $ 429 del MEP se redujo al 84% y la del contado con liquidación al 86 por ciento.

Claro que desde la oposición toman otra brecha que da 108%, al comparar los dos extremos: $ 225 del dólar mayorista contra el más alto, el de $ 469 del billete paralelo.

En las mesas hacen hincapié en que la cotización del CCL no se puede tomar más a través del GD30 cable en 48 horas, que operaba u$s 20 millones hasta la semana pasada, antes de la nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores, y este miércoles negoció apenas 83.000 dólares.

Dólar Senebi

Con Bonar apenas se operó u$s 1 millón y con Globales u$s 100.000, ya que el grueso del volumen pasó a negociarse en Senebi. En ese segmento, el Bonar en contado inmediato operó u$s 14 millones y el precio cerró entre $ 447 y 452 pesos.

"El volumen se duplicó en CCL, y eso comenzará a presionar en MEP", advierten los mesadineristas.

El MEP en Senebi con AL30 en T+0 quedó en $ 440, mientras el CCL en Senebi con AL30 en T+0 cerró en 459 pesos.

Nueva brecha

En la City sostienen que, "con los cambios anunciados en la operatoria de los Alyc, se espera que las cotizaciones de referencia de los dólares financieros pasen a ser las de Senebi y no las del segmento PPT, que es donde interviene el Gobierno, a través del BCRA y el Fondo General de Sustentabilidad de la ANSeS.

"El cable de bolsa ya no existe más, no publiquen dólares que no los usa nadie", se quejan desde la oposición.

Desde TSA Bursátil alertan que, en el esquema cambiario actual, el mercado oficial de divisas opera con un régimen intermedio entre dos extremos, la flotación y la fijación, llamado crawling-peg.

Ajuste al alza

A su vez, existen mercados alternativos para hacerse de moneda extranjera. En este contexto, con un shock de oferta como la sequía sería lógico que el tipo de cambio real se ajuste al alza para limitar los efectos de la misma sobre la economía real.

"Sin embargo, el objetivo del Gobierno de limitar los movimientos del tipo de cambio nominal impide que esto se cumpla. Por su parte, los agentes económicos comienzan a considerar que, debido a la falta de dólares asociada a la sequía, nuevos controles cambiarios se harán presentes, lo que podría implicar que algunos jugadores del MULC comiencen a canalizar su demanda en los mercados alternativos".

"Esto presiona al alza las cotizaciones en estos mercados, en un contexto electoral cuando el apetito por la dolarización de carteras es aún mayor", completan.