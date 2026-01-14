En esta noticia Nuevas tasas

El 2,8% de inflación de diciembre no fue una buena señal para los mercados, que esperaban un dato del IPC menor incluso al 2,5% de noviembre. Tanto sorprendió que el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central había dado 2,3%, medio punto por debajo.

Con estos números, el techo de la banda cambiaria también se moverá hacia arriba, con la posibilidad de generar la expectativa de un aumento del dólar y, consecuentemente, se produzca una demanda anticipada de divisa.

Para evitar la presión adicional sobre el tipo de cambio, el Gobierno, a través del Banco Nación se decidió subir las tasas nominales que se les ofrece a las empresas, que estaban en el 25,5% al 28%, por lo que la tasa efectiva pasa del 29 al 32 por ciento.

Si bien para individuos la mantienen en el 23,5%, es el puntapié inicial para ver cómo reacciona el mercado y, de ser necesario, mover al alza las tasas para personas físicas también, de modo de empujar al resto de los bancos privados a que los imiten.

Hoy pagan el Ciudad 20,5%, Santander y Galicia 21%, BBVA 22%, Credicoop 23%, ICBC y Provincia 23,5% y Macro 24,5%, dentro de la tabla de los diez bancos con mayor volumen de depósitos que da a conocer el BCRA.

Entre las demás entidades que informan sus tasas al regular, quienes más pagan, con el 29%, son Banco de Comercio, Meridian y Voii 29%. Le siguen, con el 28%, Bica, CMF, Reba, Crédito Regional y Mariva.