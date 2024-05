Ni dólar ni plazo fijo: según un experto, ¿en qué conviene invertir en Argentina hoy?

Pese a la desaceleración de la inflación , Argentina atraviesa una delicada crisis económica que invita a sus habitantes a iniciar una búsqueda de alternativas para invertir y hacer valer el poder adquisitivo .

Tras la reducción de tasas de interés por parte del Banco Central, alcanzando una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50% , el plazo fijo dejó de ser uno de los instrumentos más rentables.

Asimismo, el dólar blue no es una alternativa recomendada por los especialistas. Esto se debe especialmente a los períodos volátiles que afectan la cotización de la divisa paralela, que actualmente se encuentra a $ 1045 para la venta.

Por ese motivo, teniendo en cuenta que las inversiones pueden generar rendimientos a corto o largo plazo, el canal de YouTube "Joven Inversor" dio a conocer cuáles son las tres opciones para invertir en la Argentina.

Bonos, acciones y FCI: ¿en qué conviene invertir hoy?

A pesar que el especialista considera que todavía existe un margen para invertir en la Argentina, resaltó que no es el mejor momento para ello . "Por ejemplo YPF, una de las acciones más importantes del índice Merval, llegó a valer u$s 2,70. Y ahora está por arriba de los u$s 20", señaló.

Por este motivo, los ahorristas se pueden encontrar con acciones un poco caras. "Si la comparamos con sus mejores momentos, claramente estamos a buenos precios. Estamos comprando barato en términos históricos ", remarcó.

Sin embargo, más allá del incremento de los precios en bonos u acciones, "Joven Inversor" asegura que hay oportunidades en el mercado . "La oportunidad real de invertir en Argentina ya pasó. Eso no quita que siga habiendo oportunidades en el futuro ", expresó.



Bono AL30

Se trata de un título público emitido en dólares. Además, cuenta con amplia liquidez , una tasa de interés fija del 0,75% anual y fecha de vencimiento para el 9 de julio de 2030.

Actualmente, tiene un valor de u$s 60, cuando anteriormente se ubicaba entre u$s 15 y u$s 17. " Todo el mundo quiere comprar este tipo de bono o las acciones argentinas . Tienen rango para seguir subiendo", aclaró el experto.

Acciones argentinas

Más allá de no brindar recomendaciones, "Joven Inversor" dejó en claro que, en base a su portafolio, elige invertir en los sectores que él considera más importantes .

En ese sentido, destina parte de sus ahorros en el rubro financiero (Grupo Galicia SA), de la construcción (Loma Negra) y energético (Pampa Energía).

Fondo Común de Inversión (FCI)

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman a través de los aportes de los inversores. Además, es viable suscribirse a más de uno y están administrados por empresas .

Una de sus principales ventajas es que permiten diversificar el dinero en diferentes instrumentos, con el objetivo de reducir el riesgo , y ofrecen liquidez a los usuarios ( retiro sin plazo de vencimiento ).

No obstante, el especialista financiero alertó a los usuarios acerca de que los " rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros ".

Plazo fijo: ¿qué banco tiene la mejor tasa de interés hoy?

Entidades financieras Tasas de interés Banco Nación 40% Banco Santander 38% Banco Galicia 37% Banco Macro 40% Banco Comafi 41% Banco Patagonia 40% Banco ICBC 36,2% Banco Ciudad 41% Banco Provincia 40% BBVA 38% HSBC 40%

