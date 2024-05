Wall Street festeja datos de empleo y Mercado Libre se dispara más de 10%

Las acciones en Wall Street reaccionan al alza tras datos de empleo peores de lo esperado.

Registros de empleo a un ritmo más bajo respecto de lo que esperaban los economistas abre las puertas a un escenario de baja de tasas ya que indica que el mercado laboral se está relajando.

Las tasas caen y los bonos argentinos acompañan las subas en el universo de renta fija global.

A la espera de datos clave, los mercados todavía festejan la decisión de la FedSegún un ranking de bonos Globales, la Argentina todavía pelea el descenso: ¿podrán seguir subiendo?

Apertura alcista

Los principales índices accionarios en EE.UU. operan con ganancias el viernes. El Dow Jones sube 1,17%, mientras que el S&P500 rebota 0,95 por ciento.

Finalmente, el tecnológico Nasdaq rebota 1,66% el viernes.

Con esta suba, el Nasdaq se encamina a cerrar la semana con una suba de 1%, mientras que el Dow Jones gana en la semana 1,3% y el S&P500 sube 0,62% en la semana.

Las acciones reaccionaron al alza luego de buenos datos en el mercado laboral.

La economía de EE.UU. creó 175.000 puestos laborales el mes pasado, muy por debajo de los 238.000 que esperaba el mercado y debajo también de los 303.000 del mes de marzo.

Por otro lado, el sector privado creo 167.000 puestos laborales, debajo de los 195.000 que se esperaba para este mes, así como también, debajo de los 232.000 del mes pasado.

El desempleo escaló al 3,9%, desde el 3,8% previo, y también por encima del 3,8% que anticipaban los economistas en Wall Street.

Por otro lado, los salarios crecieron menos de lo esperado, aumentando 3,9% interanuales durante el mes pasado, debajo del 4% que esperaba el mercado y también debajo del 4,1% del mes pasado.

Medidos en términos mensuales, los salarios crecieron 0,2%, debajo del 0,3% que esperaba el mercado.

Todo esto, en un contexto en el que la participación en la fuerza laboral de EE. UU se mantuvo en 62,7%, en línea con lo esperado y con los datos del mes pasado.

Impacto sobre la Fed

La dinámica en el mercado laboral resulta fundamental para el futuro de tasas de la Reserva Federal.

Para comenzar a bajar la tasa de interés, lo que busca la Fed es efectivamente este tipo de datos, que muestren una desaceleración en el crecimiento del mercado laboral.

El mercado temía que los datos de empleo se mantengan firme, al igual que la inflación, postergando la baja de tasas de la Fed.

Los últimos datos de inflación dieron por encima de lo esperado, y el mercado temía que se dé una nueva suba de tasas de la Fed.

Sin embargo, estos datos alejan esa posibilidad y se complementan con los comentarios del presidente de la Fed, Jereme Powell, quien señaló que las subas de tipos de interés están fuera de discusión en casi cualquier escenario (aunque una inflación rápidamente creciente se enfrentaría con subas de tipos)

Con estos últimos datos, el mercado vuelve a ponderar las chances de ver hasta dos recortes de tasas este año, comenzando en septiembre.

Actualmente, el mercado espera que se mantenga sin cambios la tasa en junio con un 86% de probabilidad y asigna un 60% de chances de que la Fed la deje sin cambios en julio.

Sin embargo, con estos últimos registros de empleo, ahora el mercado asigna mayores chances a que veamos la primera baja de tasas en septiembre, con un 48% de probabilidad.

A su vez, estima que en diciembre se daría la segunda baja de tasas, para finalizar el año en el rango de 4,75% y 5%.

Lo que se observa es una fuerte baja en las tasas de los bonos del Tesoro americano, acompañando la expectativa de una Fed más laxa.

Todos los tramos de la curva se desplazan a la baja y se alejan de sus máximos recientes.

Juan Cruz Lekovic, fund manager de Schroders, explicó que los economistas esperaban una generación de 240.000 nóminas no agrícolas en abril y finalmente fueron 175.000, sustancialmente por debajo. Además, la tasa de desempleo subió nuevamente a 3.9%.

"Estos datos junto con el sesgo dovish de la FED empujan a una fuerte baja en las tasas. El mercado laboral en USA se sigue expandiendo, pero, al menos en el mes de abril, lo hizo a una menor velocidad. En cuanto a los salarios, volvió a verse una desaceleración en el crecimiento respecto del mes anterior, lo cual, contribuye a pensar en menor presiones inflacionarias hacia adelante", explicó el Fund Manager de Schroders.

En ese sentido, destacó que "Powell había dicho en conferencia que, para comenzar el ciclo de baja de tasas, debían ganar más confianza respecto a que la inflación se encaminaba hacia el objetivo del 2% o ver un deterioro en el mercado laboral. Estos datos contribuyen en ambas direcciones y las tasas bajan"

Bonos argentinos suben

Debido a que las tasas de los bonos del Tesoro americano se desplazan a la baja, esto implica un contexto de suba para el resto del universo de renta fija global.

En ese sentido, la deuda argentina se ve beneficiada por un escenario internacional positivo para la renta fija mundial.

Por ello es que todos los tramos de la curva argentina operan con ganancias el viernes.

El Global 2029 y del Global 2030 suben 0,94% y 1,02% respectivamente.

Por su parte, los bonos del tramo medio suben 1,2% y 1,1% en los títulos a 2035 y 2038. Finalmente, los bonos más largos, con vencimiento a 2041 y 2046 ganan 1,2% y 1,05%.

Con estas subas, todos los tramos de la curva registran ganancias en el último mes, de entre 5,8% y 11%.

Suben las acciones, vuela MercadoLibre

Aprovechando el contexto global, las acciones argentinas también reaccionan al alza.

El S&P Merval sube 2,1%, mientras que en dólares avanza 2,5% hasta los u$s 1251.

En términos de ADR, se destaca MercadoLibre, con un rally del 10%, seguido por AdecoAgro, Edenor, YPF y Globant, que ganan entre 2,8% y 3,7%.

Otras acciones como Telecom, TGS, Corporación América, BBVA Argentina, IRSA, Banco Macro, Cresud, Loma Negra, Central Puerto, Pampa y Grupo Supervielle, también operan con ganancias el viernes.

Las acciones de MercadoLibre suben con fuerza tras la presentación de balances en el día de ayer, correspondientes al primer trimestre del año.

Los analistas de Grupo SBS destacaron que la utilidad neta de Mercadolibre del primer trimestre fue de u$s 344 millones, mejorando un 71% con respecto a los resultados obtenidos en el primer trimestre del 2023

según los analistas de Grupo SBS,

Los ingresos del trimestre de MercadoLibre alcanzaron los u$s 4333 millones, registrando una suba del 36% interanual, impulsados tanto por la performance de su marketplace como de su segmento fintech.

"El EBITDA ajustado alcanzó los u$s 682 millones, un avance interanual del 25%, mientras que el margen EBITDA fue 15,7%, -1,4pp vs. primer trimestre de 2023. El segmento Commerce continúa extendiendo su liderazgo en market share, y el segmento Fintech no frena su rápida expansión y en el primer trimestre del 2024 alcanza un total payment volume (TPV) de u$s 40.727 millones (+34% a/a)", detallaron desde Grupo SBS.