Usualmente en los mercados se habla del rally navideño, con la suba habitual que en Wall Street las acciones poseen antes del cierre de cada año. En el caso de los bonos argentinos ello parecería haberse anticipado con la caída ayer de 5% del riesgo país a 561 puntos. La decisión del BCRA de modificar el ajuste de las bandas cambiarias pasó casi desapercibida pero sí tuvo impacto la promesa de Santiago Bausili de comprar dólares y acumular reservas a lo largo de todo el 2026.

“En retrospectiva histórica, el aumento esperado en la demanda de dinero (para la compra de dólares del BCRA) parece ser conservador, ya que, salvo durante el período de Alberto Fernández, aún nos encontramos con niveles de monetización extremadamente bajos. Como referencia, la relación entre base monetaria y PBI en los años de bonanza de la administración Macri se situó en el 8,1%. No obstante, la incógnita persiste en la coexistencia de una creciente demanda de dinero y el nivel del tipo de cambio efectivo real”, destacó ayer un informe de Portfolio Personal.

Agrega que “el punto más relevante es que el BCRA anunció que comprará hasta el 5% del volumen diario negociado en el mercado cambiario. Al establecer un porcentaje en lugar de una cantidad fija, el BCRA encontró la manera de eludir una norma extremadamente estricta y, al mismo tiempo, cumplir con las expectativas de quienes reclamaban un programa de acumulación de reservas como el iniciado por Chile (u$s 25 millones diarios) en agosto. La adaptación para el caso argentino consiste en que las compras se adaptan automáticamente a la profundidad del mercado, lo que reduce el riesgo de generar una demanda artificial excesiva. En pocas palabras: comprar una parte del volumen ayuda a evitar presiones innecesarias al contado sobre el tipo de cambio oficial. Además, el marco permite operaciones en bloque, de donde habrían provenido las compras recientes de u$s 540 millones en los últimos tres días hábiles”.

El cierre del mercado ayer encontró a los papeles argentinos rindiendo menos del 10% anual en dólares. De todas maneras, la caída del petróleo y la soja en los mercados internacionales afectaron a las acciones. Los inversores en mercados emergentes se muestran más cautos y ayer las ventas de papeles alcanzaron a Brasil.

Tras los anuncios del BCRA florecieron los análisis de bancos de Wall Street sobre la Argentina. El UBS destacó que “a pesar del éxito del programa económico de Milei (lograr superávits fiscales, reducir la inflación, sanear el balance del Banco Central, desregular la economía y reducir la pobreza), una falla clave es que las reservas internacionales netas se han mantenido en terreno negativo, lo cual constituye una gran preocupación dados los elevados pagos programados de la deuda externa de Argentina en los próximos años”.

Luego señala que “ante la falta de acceso a los mercados internacionales de deuda, y ante la manifiesta preferencia de las autoridades por una moneda fuerte para anclar la inflación, el exceso de dólares de la balanza de pagos se ha utilizado para pagar la deuda internacional vencida. El nuevo sistema de banda cambiaria debería tranquilizar a instituciones como el FMI”.

¿Pueden subir más los bonos argentinos? Todo pasa por los rendimientos. Argentina debería ir a rendir 8,5% anual en la medida en que avancen en el Congreso el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. El equipo económico apuesta a que habrá señales positivas en ese sentido y está esperando a una reducción adicional del riesgo país para cerrar el financiamiento necesario y pagar vencimientos del 9 de enero por u$s 4500 millones. Alla van.