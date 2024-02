Mercados ignoran el ruido político: por qué suben bonos y cae el riesgo país

La política va y viene, lo que importa es el dinero. Este pareciera que fue el lema en los mercados financieros en esta corta semana dado que los inversores estuvieron ignorando el ruido político y redoblaron apuestas a los papeles locales. El contexto internacional, que el martes jugó en contra por el dato de inflación en Estados Unidos que gatilló una suba de la tasa a 10 años, se dio vuelta también alimentando la performance positiva de los papeles argentinos.

"Desde hace unos días los bonos argentinos vienen experimentando un fuerte rally, sobre todo desde el anuncio del superávit fiscal financiero por parte del ministro Luis Caputo. Este rally se concentró sobre todo en papeles más cortos como los AL29, AL30 y los GD29 y GD30", destacó a El Cronista Franco Tealdi, asset manager y magister en Finanzas de la Udesa.

"Por su estructura de pagos de intereses y amortizaciones, gran parte de la inversión en estos títulos se recupere antes de 2027; es decir que, en el mandato del actual gobierno, que es un gobierno que se muestra dispuesto a no ceder en el ordenamiento fiscal y viene recuperando rueda a rueda el nivel de reservas", agrega para luego advertir: "de todas maneras, no hay que perder de vista que todavía estos precios de los bonos sugieren que el mercado continúa incorporando una alta probabilidad de incumplimiento, sobre todo en plazos más largos. Si las señales fiscales siguen siendo alentadoras, y el mundo acompaña, podemos ver subas extras a las ya vistas".

El cierre de los papeles argentinos encontró al AL29 a u$s 45 con alza de 3.05% y una tasa de retorno de 34.5%. Uno de los bonos más predilectos de los ahorristas locales es el AL30 que ayer cerró a u$s 44,30 con alza de 3,75%. Tras este rally, este título pasó a rendir 32,2%.

Un importante analista de la plaza local destacó ayer a El Cronista que "si la Argentina va a rendimientos teóricos y lógicos de 12% anual, el AL30 debería cotizar en torno a los 56 o 57 dólares". En lo que respecta a los papeles de legislación extranjera, el GD29 cerró a u$s 51,50 con alza de 11,23% mientras que el GD30 se operó a u$s 47,20 trepando 4,65% en el día. La tasa de retorno por primera vez se ubicó por debajo del 30% a 29,1%. El riesgo país cedió 1,85% a 1.895 puntos.

Un factor que consolida el plan oficial es el de la absorción de pesos. El BCRA logró emitir u$s 1.170 millones en su segunda subasta de la Serie 2 de los Bopreal. Hoy será el turno del Ministerio de Economía que licitará deuda para enfrentar vencimientos aproximados por $2,3 billones. Ofrecerán la reapertura de la Lecer X20Y4 y de los bonos cupón cero con ajuste por CER TZX26 y TZX27. Los mercados mirarán de reojo el resultado de esta licitación para adecuar los precios de los papeles en circulación.

El interés por la Argentina desde el exterior se notó esta semana en las visitas de bancos norteamericanos para conocer en el propio terreno las perspectivas de la economía local. El caso que más sobresale es la visita de Jane Fraser, la CEO del Citi. Hoy mantendrá reuniones internas y con clientes para luego almorzar con el ministro Caputo y el titular del BCRA Santiago Bausili.

Otro factor que impulsa la suba de los bonos es la acumulación de reservas del BCRA. A mayor nivel, mayor capacidad de pago de la deuda. El BCRA compró ayer u$s 126 millones llevando las reservas a u$s 26.640 millones a pesar de que, desde el miércoles, las PyMEs pueden acceder por hasta u$s 500 mil al mercado oficial de divisas.

La reaparición de Cristina Kirchner, la postergación de reformas, y las pujas de La Libertad Avanza contra la oposición en Diputados no frenan el alza de los bonos. Los precios ya están por arriba de los observados antes de la caída de la ley Ómnibus. Luz verde.