Los planes del Banco Galicia liderar el sistema financiero

Después de que el Banco Central autorizó el 12 de septiembre al Banco de Galicia la compra de la filial argentina del HSBC, operación que va a dar lugar a la mayor entidad privada del sistema financiero, el gerente general y CEO del Banco Galicia y Grupo Financiero Galicia, Fabián Kon, explicó a El Cronista los próximos pasos y los objetivos de la adquisición.

Según se anunció, Banco Galicia abonará u$s 274.977.500 y Grupo Galicia pagará con acciones clase B a favor de HSBC LA ADR por u$s 200.022.500. Además, Grupo Galicia asumirá u$s 75 millones en ON emitidas por HSBC.

Kon anticipó que en los próximos días saldrán al mercado para financiar la compra y concretar el pago.

Fabián Kon, CEO de Grupo Financiero Galicia.

"El BCRA aprobó la operación, el primer hito, y el siguiente es el pago. Para pagar, estamos emitiendo un bono internacional en un par de semanas. Esos fondos se van a usar para pagar esos esos dólares. No accederemos al MULC, sino que emitimos un bono afuera. Después, calculamos que en diciembre se hace el closing, y ellos entregan el Banco. Luego, durante un tiempo, se operan dos bancos, uno internacional y uno local, que también es de Grupo Galicia. El siguiente paso, es pedir el permiso para fusionarlos. Son un montón de pasos, y además de los bancos, tenemos que fusionar las administradoras de FCI, la compañía de seguros de retiro y la compañía de seguros generales. Son cuatro fusiones, que ocurrirán en el primer semestre del año que viene. Los tiempos vienen bien.



"El aumento del crédito es muy importante. Estamos viendo un crecimiento del orden del 10%; el blanqueo también viene muy bien, calculamos que terminará siendo de u$s 50.000 millones, de ellos, u$s 15.000 millones en efectivo".

-¿Cómo será el bono?¿Será solo por lo que tienen que pagar?

-Se emitirá afuera, y los fondos directamente irán al pago de la operación. Va a pagarse entre tres y cuatro años, está calzado con lo que pensamos que se va a poder pagar, desde el punto de vista de nuestras previsiones financieras y los calces de plazos y de moneda que tenemos.

-¿Cómo serán los primeros pasos?

Desde el punto de vista regulatorio somos bancos que competimos todavía. Arrancará a fines de año, con la integración equipos, cuando ya el Banco haya sido traspasado. Mientras tanto trabajarán nuestros equipos. Pondremos mucho énfasis en el cuidado del cliente. La clave es que por lo menos los clientes digan que no tienen ningún problema. La aspiración es que digan que están mejor, que el nivel de crédito que tengan sea mejor que el que tenían antes. Que cuando se encare el proceso, no haya problemas con las integraciones de cuentas, con las operaciones. Todos los clientes van a operar con la misma APP, sea individuo o persona jurídica. Esta etapa de migración empieza en enero. Estamos hablando de 750.000 individuos y 20.000 personas jurídicas más.

La clave es que por lo menos los clientes digan que no tienen ningún problema. La aspiración es que digan que están mejor, que el nivel de crédito que tengan sea mejor que el que tenían antes. Que cuando se encare el proceso, no haya problemas con las integraciones de cuentas. Estamos hablando de 750.000 individuos y 20.000 personas jurídicas más.

-Siempre ha insistido acerca de la posibilidad de crecimiento del crédito en una Argentina con muy baja tasa de préstamos.



-Yo creo que es la gran apuesta del sistema financiero, hay experiencias de países como Perú. Con el tiempo se puede pasar del 7% u 8% del PBI actual -que viene creciendo muy fuerte- a más de 50%. Chile está en 80%, Brasil en 70%. Además, está el rol de los bancos, frente a las fintech, por ejemplo, que tenemos que dar todas las soluciones de pago, obviamente, pero fundamentalmente solucionar problemas de largo plazo: un crédito hipotecario, leasing para tu auto, un préstamo personal para remodelar tu casa; lo mismo con personas jurídicas, con pymes, con grandes empresas. Fortalecer la posición financiera.

"Fundamentalmente tenemos que solucionar problemas de largo plazo: un crédito hipotecario, leasing para tu auto, un préstamo personal para remodelar tu casa; lo mismo con personas jurídicas, con pymes, con grandes empresas. Fortalecer la posición financiera".

-¿Qué le cambia en el perfil al Banco Galicia con la incorporación de los clientes de HSBC? ¿Cómo están recibiendo la compra?



-La recepción, el lo que nosotros pretendemos es darles algo mejor de lo que tienen hoy. El mínimo, es igual, pero pretendemos por darle sí los adicionales que necesite a nivel de crédito que necesite. Los préstamos de largo plazo las promociones, es decir, todo lo que un cliente bancario demanda, para que ese cliente sienta que es bienvenido, a partir de productos que que le hacen la vida más fácil. El perfil, el mundo corporativo trabaja con HSBC, atiende también a un segmento de Pymes también bastante interesante en todo el país. Tiene muchos clientes de renta alta. Tiene una buena red de leasing con concesionarias que eso también creo que los va a complementar muy bien. Una banca privada que se va a complementar bien con la nuestra. Una compañía de seguros de vida y vendedores de seguros de vida, un producto que en la Argentina fue difícil por la falta de moneda.

-¿Va a ser importante el negocio del seguro en esta etapa?



-Vemos con mucho potencial el complemento jubilatorio. Si hay estabilidad, el ahorro a largo plazo, a cambio de una renta jubilatoria de retiro. Lo vemos como un negocio enorme. Que además dinamiza el crédito, el mercado de capitales. El seguro puede ser muy importante, también. Creemos que la estructura de seguros de vida de HSBC se va a complementar muy bien con nuestra compañía de seguros que se acaba de fusionar con SURA.

-¿Están pensando en un rebranding?

-No, Galicia va a ser la marca. Galicia funciona muy bien, está muy bien medida en la banca. En los rankings aparece la allí en marca más valiosa del mercado argentino. Buena reputación y muy valorada por los clientes, la marca la marca está muy bien y pensamos que la gente decide más por la propuesta de valor, es decir, es buena la marca pero vos te cambiarías a otra marca por una propuesta de valor mejor. Entonces el foco está en la propuesta de valor, que es totalmente diferente para un jubilado que para un una persona de renta alta que para una Pyme en Jujuy. Entonces ahí nuestros equipos en cada uno de los segmentos están trabajando en asegurar lo que los clientes están pidiendo o lo que espera.

Vemos con mucho potencial el complemento jubilatorio. Si hay estabilidad, el ahorro a largo plazo, a cambio de una renta jubilatoria de retiro. Lo vemos como un negocio enorme. Que además dinamiza el crédito, el mercado de capitales. El seguro puede ser muy importante, también.

-¿Hay diferencias culturales entre los dos bancos que generen un riesgo?



-Las experiencias que hemos tenido es fusionarnos con otros bancos, con las compañías de seguros en general, es buena. Este Galicia ganó el Premio Great Work varios años, con lo cual es un lugar valorado para trabajar de buen clima, con beneficios para el colaborador interesantes. Entonces es un lugar que espero que podamos acoger bien y darle la bienvenida a todo este equipo nuevo que entra y obviamente siempre es un desafío, pero estamos preparados con una propuesta al colaborador buena para que se sienta cómodo.

-¿Hay mucho solapamiento de funciones gerenciales?.

- Sí, las posiciones gerenciales obviamente están solapadas, pero, por otro lado, también hay mucho crecimiento, y además a estos clientes hay que atenderlos a todos, algo que sí es otro de los criterios de la fusión es que la gente que atiende al cliente no la queremos cambiar. Un error sería cambiarle a todos los a todas las empresas argentinas, sus oficiales, con los que hablan todos los días, sería una manera de empezar mal, con lo cual la Atención al Cliente va a ser super cuidada, todo lo que es atención al cliente y producto, que es el 80 no 90 por ciento del Banco se va a fusionar con lo que tenemos hoy se va a cuidar que los que el cliente siga atendido por su mismo.

oficial. Con lo cual si va a haber algún solapamiento, pero como te digo, hay tanto crecimiento que también esperamos tener oportunidades para para ofrecerles. Hoy estamos con mucha demanda y hay bastante demanda de en el sector financiero, digamos de perfiles, así que nosotros también estamos necesitando perfiles, así que esperemos poder darles oportunidades a a toda la gente que quiera seguir creciendo.

-¿Y qué van a hacer con el solapamiento de sucursales?

-Obviamente las vamos a fusionar en el tiempo, pero pasa si tengo dos sucursales con mucha gente, con muchos clientes y probablemente las dos no las puedo juntar, tenga que convivir mucho tiempo con dos sucursales. Y está el tema de las cajas de seguridad, que también hay que trabajarlo muy bien, porque es un tema muy sensible, y a nadie le gusta que le muevan la caja de seguridad, con lo que todos valoramos mucho. Hoy la caja de seguridad es un valor enorme para el para el argentino, que viene juntando dólares físico, como en la cultura Argentina, ojalá cambie también eso.

"El contexto es muy bueno para lo que tiene que ver con la economía en general", comenta Kon, el CEO del Galicia.

"La novedad, lo que está pasando, estamos viendo del blanqueo que está creciendo mucho, realmente la estimación que hay desde probablemente u$s 50.000 millones total, cerca de u$s 15.000 millones en efectivo", relata.

Su cálculo es semejante al del conjunto del sistema financiero, que pueden oscilar en u$s 40.000 millones. Si bien el flujo de depósitos en las CERA, las cuentas especiales de regularización de activos, se incrementó en las últimas jornadas, es probable que crezcan más después de que ayer el Gobierno decidiera extender el plazo para las presentaciones un mes, hasta el 31 de octubre.

"Hay que tener en claro que esos dólares, los encajes de las cuentas, computan para las reservas brutas, pero no para las reservas netas", advierte el CEO del Banco de Galicia.

"Vemos muy bien eso, vemos muy bien también todo lo que es el adelanto del impuesto a los Bienes Personales, la moratoria, todo eso con lo cual nos vemos que el punto de vista fiscal, el Gobierno va a estar bien, el blanqueo le da un un oxígeno, además de una absorción de pesos importante", indicó el ejecutivo de lo que será, cuando termine el proceso de compra del HSBC; la principal entidad financiera privada de la Argentina.

Como contrapartida de la entrada de dólares, afirmó Kon que también está registrando el banco un "crecimiento del crédito realmente importante".

"El crédito está creciendo yo diría que a un ritmo de más de 10% en términos reales todos los meses, es muy importante lo que crece en el sistema financiero", indicó.

Como se informa por separado, el stock de créditos en dólares otorgados al sector privado ascendía a u$s 7229 millones al 19 de septiembre, de acuerdo con el BCRA. La cifra implica un alza de u$s 611 millones en los últimos 30 días y una aceleración respecto a los meses previos.