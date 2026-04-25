El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció el inicio de la renovación integral de 8,6 kilómetros de la carretera N-640, la vía más importante de la provincia de Pontevedra, con una inversión de 2,8 millones de euros. Esta actuación representa un paso clave para modernizar una carretera que conecta el interior de la provincia con el resto del país y que, hasta ahora, acumulaba importantes deficiencias de seguridad y mantenimiento. La N-640 es una arteria fundamental para la movilidad en Pontevedra. Circulan por ella miles de vehículos diarios, incluyendo autobuses y servicios de emergencia, y su estado actual generaba preocupación constante. En febrero de 2026, el paso por el centro de A Estrada presentaba un pavimento “absolutamente lamentable”, deshecho y lleno de socavones que se agravaban con las intensas lluvias, de acuerdo al alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono. El funcionario había denunciado públicamente el “silencio” de las autoridades competentes ante una vía de titularidad estatal cuya travesía urbana figura entre las más peligrosas de Galicia según el informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) publicado el 15 de marzo de 2026. Justamente, en el kilómetro 204 se registraron 11 accidentes con 12 heridos o fallecidos, la mayoría atropellos en pasos de peatones, con un índice de peligrosidad de 135,3 y una intensidad media diaria de 5158 vehículos. Los trabajos se centran en el tramo entre los kilómetros 222 y 230,6, en el término municipal de Caldas de Reis, y forman parte del Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Precisamente para corregir los problemas mencionados y reforzar la seguridad vial, el Gobierno activó un Plan Especial de Reparación y Conservación con una inversión de 12 millones de euros en carreteras del Estado de la provincia de Pontevedra tras los daños provocados por los temporales. Dentro de este paquete, la N-640 ya cuenta con obras de emergencia en el tramo de Cuntis por casi 650.000 euros, una vía por la que circulan más de 7300 vehículos al día y que mejora la conectividad entre municipios del interior. Estas actuaciones se suman a las intervenciones previstas en Lalín, Silleda, Agolada, A Estrada y Caldas de Reis, y forman parte de un esfuerzo mayor en Galicia que supera los 167 millones de euros en 2026. Los trabajos en Caldas de Reis consisten en el fresado y reposición del firme en las zonas más deterioradas, la extensión de una nueva capa de rodadura con asfalto sostenible y la renovación de la señalización horizontal. Se reutilizará el asfalto recuperado, lo que impulsa la economía circular, reduce el acarreo de materiales, mejora la eficiencia energética y contribuye a la descarbonización del transporte. Para minimizar molestias, las afectaciones al tráfico comenzarán el 6 de abril y se prolongarán hasta el 30 de abril: se restringirá un carril con paso alternativo de 8:00 a 20:00 horas, mientras que en la travesía urbana de Caldas de Reis las obras se realizarán en horario nocturno de 22:00 a 08:00 horas. Los desvíos estarán debidamente señalizados. La N-640 conecta a las comunidades de Asturias y Galicia, que va de San Sebastián a Santiago de Compostela. De esta manera, pasa por estas ciudades: