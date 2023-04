Los encontrás en casa: estos billetes de $ 20 valen más de $ 30.000, ¿cuáles son?

Existen billetes argentinos de $ 20 que pueden valer más de $ 30.000. Muchos coleccionistas viralizaron este ejemplar en las últimas horas. ¿Cómo reconocerlo?



La numismática es la afición por coleccionar billetes y monedas. Muchos fanáticos ofrecen altas cifras por piezas que consideran únicas. Con la devaluación, algunas denominaciones van desapareciendo y se vuelven ejemplares raros muy difíciles de conseguir. Estas razones son las que más elevan el valor.

Estos dos billetes de 1 dólar pueden valer hasta u$s 150.000 por una insólita razón: qué sucedió y cómo encontrarlos



Esta moneda que vale más de lo que pensás: hasta cuánto se paga por los 100 australes de aluminio



En algunos sitios como Mercado Libre, se ven ofertas de más de $ 30.000 por un billete de $ 20 (él que tiene al prócer Juan Manuel de Rosas) que tiene un particular error.

El vendedor afirma que su producto tiene varias fallas como que "en el reverso se puede ver la palabra "pesos" y las 'letras ET' a la izquierda de las firmas". El usuario que lanzó el posteo relata que la marca de agua "a simple vista presenta relieves coincidentes con las líneas de la figura de Rosas".

La descripción remarca otros desperfectos que le dan valor al ejemplar en cuestión: "En el anverso, lado izquierdo abajo, se observan líneas rojas punteadas coincidentes con el 2 del reverso. El ojo derecho es bizco observando la marca de agua a trasluz."

El usuario que publicó el billete lo tasó en $ 30.000 en Mercado Libre.

¿Cómo identificar si un billete puede ser considerado de colección?

Más allá del criterio personal, consultar a un especialista de confianza es una buena alternativa para ver si un billete tiene un valor especial. De todas formas, se pueden identificar fallas únicas en cada ejemplar que aparecen en el dibujo, en la marca de agua o en los números que también le dan un valor diferente a ese papel.

¿Qué otros billetes y monedas tienen un valor diferente?

Hay una moneda especial de 25 centavos que fue emitida en 1994 y se paga hasta $ 15.000 por unidad. Este ejemplar está hecho de cuproníquel (cobre + níquel) y por su composición no tiene propiedades magnéticas, pero las de colección pueden ser imantadas y de ahí su elevado valor.

Los coleccionistas pueden pagar miles y hasta millones por billete raros.

En el plano internacional, hay un billete de u$s 1 por el que pagan entre u$s 20.000 y u$s 150.000 por unidad. Esta serie corresponde a 2012 y provienen de la Reserva Federal de Nueva York.

Para identificarlos, hay que ver si pertenece a la emisión B00000001 y B00250000 o B03200001 y B09600000, observar si cuenta con un sello de la Reserva Federal "B" y debe finalizar con una estrella.