El empresario que reemplazará a Carlos Slim: es de bajo perfil, lidera el imperio familiar y será uno de los hombres más ricos de la región

El panorama empresarial atraviesa un importante proceso de sucesión generacional dentro de algunos de los grupos corporativos más poderosos del país. Con el paso de los años, la atención de los mercados financieros se concentra cada vez más en quién asumirá el liderazgo de Carlos Slim y tendrá bajo su responsabilidad la conducción estratégica de uno de los mayores patrimonios de México.

Con una trayectoria desarrollada dentro de las empresas familiares y formado profesionalmente en una reconocida universidad mexicana, el sucesor ya ocupa posiciones clave dentro del conglomerado y participa activamente en las principales decisiones empresariales.

¿Quién es el sucesor de Carlos Slim?

El principal referente de la siguiente generación es Carlos Slim Domit, hijo de Carlos Slim Helú. Nació el 28 de febrero de 1967 en Ciudad de México y estudió la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac México Norte.

Slim Domit mantiene un perfil público discreto y concentra buena parte de su actividad en la gestión de los negocios familiares. También tuvo una participación destacada en el automovilismo, especialmente a través de la creación de Escudería Telmex en 2002, además de involucrarse en diferentes iniciativas filantrópicas.

Su incorporación al ámbito empresarial de la familia comenzó en 1990, cuando ingresó al área financiera de Teléfonos de México (Telmex). Cuatro años después asumió la dirección general de la compañía.

Desde entonces, fue adquiriendo responsabilidades en las principales compañías del conglomerado:

América Móvil: ocupa la presidencia del Consejo de Administración desde 2000 y participa en la conducción de uno de los principales grupos de telecomunicaciones de América Latina.

Grupo Carso: preside su Consejo de Administración desde 2004, con participación en negocios vinculados con infraestructura, energía y comercio.

Telmex y Grupo Sanborns: también encabeza los respectivos consejos de administración.

De esta manera, su participación dentro de las empresas más importantes de la familia lo posiciona como una de las figuras centrales en la continuidad del grupo de negocios.

¿Cuál es la fortuna de Carlos Slim?

Las estimaciones del Bloomberg Billionaires Index ubican la riqueza de Carlos Slim Helú y su familia en un rango aproximado de USD 102.000 a USD 125.000 millones.

El patrimonio está diversificado entre diferentes compañías y participaciones empresariales, varias de ellas vinculadas con sociedades que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y que cuentan con documentación presentada ante organismos regulatorios internacionales.

¿Cuánto podría recibir Carlos Slim Domit?

Los documentos corporativos presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) describen una estructura familiar destinada a organizar la propiedad y sucesión de los activos.

El esquema contempla la distribución de participaciones entre los seis hijos de Carlos Slim Helú —Carlos, Marco Antonio, Patrick, Soumaya, Vanessa y Johanna— además de sus descendientes.

Si se planteara un reparto estrictamente proporcional entre los seis hermanos, la participación correspondiente a Carlos Slim Domit podría superar los USD 20.000 millones en términos teóricos.