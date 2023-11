Los candidatos de Luis Caputo al Banco Central y el manejo financiero

Santiago Bausili, quien había sido Secretario de Finanzas durante la presidencia de Mauricio Macri, es el principal candidato que tiene el ya oficializado ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, para presidir el Banco Central.

Bausili es socio de Caputo en la consultora Anker Latinoamérica junto a Federico Furiase, Felipe Berón y Martín Vauthier, quien también podría llegar a alguna posición en el Palacio de Hacienda.

Bausili, Caputo y Quirno cuando eran el equipo que conducía en 2018 el Ministerio de Finanzas.

El otro candidato que tiene Caputo para el BCRA es Pablo Quirno. Bausili y Quirno estuvieron junto a Toto Caputo en la reunión que hizo en sus oficinas del edificio próximo al predio de La Rural en Palermo con los banqueros antes de su viaje a Estados Unidos junto a Javier Milei.



Viceministro

De todos modos, hay quienes ven a Quirno más como viceministro de Economía, ya que su paso por el Central apenas duró tres meses, entre junio y septiembre de 2018, hasta que renunció. Venía de ser el jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas que conducía Toto.

Quienes conocen de cerca a Caputo aseguran que viene para quedarse, no para ser un ministro fusible. Está convencido de que puede sacar a la Argentina adelante.

Eso fue lo que le dijo a su esposa, que no quería que vuelva a la función pública luego de los escraches y denuncias judiciales que sufrió por su paso durante el gobierno de Cambiemos.





Nombres que vienen

Como Secretario de Producción quien tiene todas las fichas es Juan Pazos, quien había sido Superintendente de Seguros de la Nación durante el macrismo.

En tanto, quien fue su Vice Superintendente en la Superintendencia de Seguros de la Nación desde el 2017 hasta el 2019, Guillermo Plate, figura como candidato a ocupar la Superintendencia de Seguros.

En la Secretaría de Comercio, en tanto, Matías Tombolini espera a su sucesor para hacer la transición, aunque desde el mileísmo le recomiendan que cambie su número de celular, como le achacan muchos a Germán Cervantes, Subsecretario de Política y Gestión Comercial, que no atiende más llamados ni libera más importaciones. "No va a haber más Secretaría de Comercio, se va a eliminar", dicen quienes rodean al presidente electo.

Nápoli

A la vez que trascendió que el analista económico Manuel Adorni será el vocero presidencial, el presidente del Banco de Valores, Juan Nápoli, quien fue primer candidato a senador por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ahora baraja seis posibles destinos.

Dos de ellos en Washington, como representante del BID o del Banco Mundial, y los otros cuatro como embajador, en España, Italia, Inglaterra o ante la Unión Europea. Siempre en el exterior, ningún puesto político en la Argentina quiere tener.

Para eso se queda donde está, dice, como principal accionista y presidente de VALO, además de miembro titular de Adeba, la asociación que nuclea a los bancos de capitales nacionales.

En tanto, el ex presidente de Garantizar SGR, Darío Wasserman, es el preferido por Caputo para presidir el Banco Nación. No sólo quien será el ministro de Economía pide por él, sino también 'el jefe', como Javier Milei denomina a su hermana Karina, con quien Wasserman tiene una excelente relación. No sólo él tiene un vínculo estrecho con Karina Milei, sino también su mujer, Pilar Ramírez, quien fue electa legisladora por La Libertad Avanza.

Wasserman se desempeña en el ámbito privado como desarrollador inmobiliario, pero quiere poner en valor al Banco Nación.