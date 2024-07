Los bonos en dólares rebotan tras la reunión de Caputo con las Alyc: qué se dijo y por qué festejan los inversores

Los bonos rebotan luego de la reunión del ministro de Economía Luis Caputo con ALyC con el objetivo de comunicar condiciones para el blanqueo, pero el ministro y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, aprovecharon para enviar mensajes sobre otras cuestiones.

Si bien hoy rebotan, los bonos vienen operando dentro de un proceso lateral y de ajuste de corto plazo. ¿Dónde ven oportunidades los analistas?

El Gobierno llama a un canje de deuda para los bancos que entregaron los puts: qué busca

Rebote de la deuda

Los bonos soberanos arrancan la jornada en positivo. Todos los tramos de la curva soberana argentina abren con leves subas. El Global 2029 gana 0,89%, mientras que el GD30 avanza 0,78%.

En el tramo medio se van avances de 1,2% y 1,1% en el GD35 y en el Global 2038.

Finalmente, en el extremo más largo de la curva, los títulos a 2041 y 2046 ganan 1,2% y 1% respectivamente.

Rebote tras la reunión con ALycs

Los bonos rebotan luego de la reunión del ministro de Economía con ALyC con el objetivo de comunicar condiciones para el blanqueo, pero el ministro y el presidente del BCRA aprovecharon para enviar mensajes a través de los presentes sobre otras cuestiones.

El equipo económico comunicó que se tienen asegurados los pagos de capital de toda la deuda pública soberana en dólares (neta del sector público) hasta enero 2026, a través de un repo con bancos del exterior sobre títulos, en lugar de oro como se especulaba.

En cuanto a los dólares para los pagos de enero de renta, y los de julio de 2025, estos los comprarán durante el primer semestre de 2025.

En la reunión se señaló que el equipo económico espera que las reservas tengan un piso de incremento de u$s 1200 millones durante agosto. El Gobierno pagó neto u$s 2100 millones y en agosto los multilaterales le devolverán a la Argentina u$s 1200 millones.

EL presidente del BCRA dijo que la cuenta comercial energética se revertirá desde agosto, y más fuertemente a partir de septiembre.

Señaló que 100% de la caída de las reservas (excluyendo el pago al FMI y de Bonares y Globales) está explicado por el déficit energético estacional de junio y julio.

Según sus estimaciones, la balanza energética pasará de u$s - 700 millones en julio a positiva en agosto y a más de u$s 400 millones en septiembre.

El ministro deslizó que la inflación de septiembre podría comenzar con 1%, o incluso comenzar con 0.

Caputo espera superávit primario para julio, pero con déficit financiero (producto de los pagos de soberanos). El superávit financiero volvería para agosto, según sus estimaciones. Los pagos de intereses de Bonares y Globales de julio superaron los $ 1,3 billones.

Además, el ministro de economía agregó que el objetivo del blanqueo no es fiscal, sino que se trata de un instrumento para la remonetización de la economía.

También aprovechó para aclarar un punto sobre el blanqueo en torno a que, si depositan dólares y los mueven de la caja de ahorro especial de regularización fiscal en el banco, a una cuenta especial de inversión por regularización de activos en una ALyC, no se paga absolutamente nada sin importar el monto.

No hay obligación de invertir en ningún activo. Si quien blanquea lo invierten, no pagan ninguna multa, aunque aclaró que no podrán retirarlo hasta diciembre de 2025. Si lo retiran antes la ALyC deberá retener el 5% de multa.

Lo que le preocupa al mercado

Si bien hoy rebotan, los bonos vienen operando dentro de un proceso lateral y de ajuste de corto plazo.

Desde los máximos, los bonos más cortos caen entre 7% y 8%, mientras que el tramo medio y largo de la curva soberana retrocede entre 12% y 17% desde los máximos alcanzados en abril pasado.

La falta de acumulación de reservas y la demora en la salida del cepo es lo que genera cierta cautela entre los inversores de corto plazo, lo cual se plasma en un mercado de bonos más débil y desde abril perdió la tendencia alcista que se evidenciaba desde el año pasado.

Los analistas de Grupo IEB afirmaron la preocupación del mercado de corto plazo sigue siendo la dinámica de las reservas.

"El hecho de que el central salga a intervenir en los dólares financieros va en contra de la acumulación de reservas. Hasta final de año vencen u$s 1000 millones aproximadamente correspondientes a Bopreales, y existen otros u$s 2000 millones entre provinciales y corporativos, que si bien pueden ser rolleados parcialmente generan inquietud en el mercado", comentaron.

Bajo este contexto, desde Grupo IEB se muestran con cautela y prefieren bonos del tramo medio y plazo como oportunidad de mediano plazo.

"Seguimos prefiriendo tener una baja exposición a la deuda hard dollar mientras continúe esta tendencia negativa. Con respecto a la curva de soberanos vemos valor en GD41 y GD35 dado la baja paridad, lo que los vuelve defensivos en escenarios adversos y si la curva comprime a niveles de créditos emergentes (TIR de 12%) presentan un upside potencial superior (entre 70% y 80% directo) a los títulos más cortos", remarcaron.

Los analistas de Research Mariva ven oportunidades para posicionarse en títulos más largos dentro de la curva soberana.

"Consideramos una posición conservadora rotar desde bonos cortos a bonos más largos como Global 35 y el Global 41, que brindan más protección ante una corrección y, en el caso del global 41" tienen un mejor contrato", dijeron.

En ese sentido, consideran que la aprobación de la Ley de Bases es un gran paso para el Gobierno, pero consideran que aún queda mucho camino por recorrer hacia una normalización de la curva y convergencia al riesgo de otros soberanos con riesgo crediticio B- o CCC+.

"Para ello, creemos que levantar los controles de capitales sería clave, pero es una tarea muy desafiante hoy. El BCRA enfrentará dificultades para acumular reservas en la segunda mitad del año dada la estacionalidad del sector agropecuario, los vencimientos de deuda y el nuevo régimen monetario", sostuvieron desde Research Mariva.

Sube Wall Street con la Fed como protagonista

Las acciones en Wall Street arrancan en positivo el miércoles. El Dow Jones avanza 0,25%, mientras que el S&P500 gana 1,27%.

El Nasdaq, por su parte, muestra una ganancia de 2,1% a comienzo de la jornada.

Las acciones suben luego de que se conociera que la economía de EE.UU. añadió 122.000 puestos de trabajo en menos de lo esperado en julio en el sector privado, según ADP.

Esto indica una economía más débil y refuerza las chances de ver un recorte de tasas de la Fed, por lo que las acciones suben.

Hoy hay reunión de la Fed y se espera que la Reserva Federal deje las tasas de interés sin cambios.

Sin embargo, el mercado está atento a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre si podría indicar que una reducción en los costos de endeudamiento podría llegar tan pronto como en septiembre.

La Fed ha mantenido su tasa de política monetaria en el rango de 5,25%-5,50% durante el año pasado.

Un recorte de tasas probablemente requeriría evidencia de que la economía se está desacelerando más rápido de lo esperado y poniendo en riesgo la tasa de desempleo, que sigue siendo baja, del 4,1%.

A lo largo de los más de dos años de batalla de la Fed para controlar la inflación, que incluyeron las alzas de tasas más rápidas desde la década de 1980, la economía ha crecido más rápido y ha tenido un desempeño mejor de lo esperado, y los datos más recientes sugieren que esto continúa.

La economía creció a una tasa anual superior a la tendencia del 2,8% en el segundo trimestre.

Los datos de ofertas de empleo y contratación publicados el martes mostraron una resistencia continua en el mercado laboral, con el número de puestos vacantes que se mantiene por encima de los 8 millones.

La tasa de despidos también disminuyó

El índice de costos del empleo, una medida trimestral que incluye salarios y beneficios, aumentó un 0,9% en el segundo trimestre, menos del aumento del 1% esperado por los economistas en una encuesta de Reuters.

Sin impacto local

Las decisiones de tasa de interés de la Fed afectan a todos los instrumentos de renta fija internacional.

El tramo corto de la curva de EE.UU. se estuvo desplazando a la baja en las últimas semanas, anticipando una Fed que comenzará a recortar la tasa de interés en el corto plazo.

Ese desplazamiento hacia abajo en las tasas implica que la renta fija de EE.UU. estuvo subiendo, por lo que ese avance genera cierto grado de contagio hacia el resto de los títulos de renta fija a nivel internacional, incluido los de la Argentina.

Los bonos argentinos estuvieron influenciados fundamentalmente por cuestiones locales en el corto plazo, aunque el factor global es también determinante para la tendencia de dichos títulos.

Eric Ritondale, economista jefe Puente, afirmó que no espera cambios en la tasa de interés, y por lo tanto, tampoco esperaría impactos sobre la renta fija local.

"Esperamos que la Fed no haga cambios en su tasa, mas allá de que el último dato de inflación de junio en EE.UU. fue mejor a lo esperado, y no esperamos que esto tenga un efecto sobre los bonos argentinos ya que se encuentra altamente descontado", señaló.

En cuanto al impacto local, Joaquin Álvarez, CEO de IMSA Alyc, agregó que es importante de mediano plazo para los activos, aunque no de corto.

"Un contexto favorable internacionalmente tiende a ser bueno para cualquier emisión de deuda, ante las chances de que se le abran los mercados al pais. Sin embargo, creemos que la Argentina está jugando su propio juego en continuar haciendo delivery de las variables macroeconómicas. Es decir, manteniendo el superávit fiscal, el descenso de la inflación, etc.", dijo Álvarez.