Una nueva ola de ataques en Medio Oriente sacudió el precio del petróleo, con un alza del Brent de 1,84%, hasta situarse en los u$s 106,65 por barril al cierre del mercado de futuros de Londres.

La escalada bélica provocada por una serie de ofensivas de los hutíes contra Arabia Saudita —que dejaron un saldo de 13 muertos y más de 300 heridos— disparó las alarmas sobre la estabilidad del suministro global de crudo.

La escalada geopolítica tuvo un reflejo inmediato en las cotizaciones energéticas. Con la suba de este lunes, el crudo Brent alcanzó su nivel más alto desde el pasado 15 de septiembre. En la misma línea, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó un 2% (1,89 dólares) hasta cotizar al cierre en los u$s 93,74 dólares por barril.

El repunte en la cotización del petróleo se impuso de inmediato, pese a los anuncios de Donald Trump sobre un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania y la apertura de nuevas exportaciones de diésel ruso.

Los precios del petróleo subieron con fuerza este lunes después de que los hutíes reivindicaran una serie de ataques contra Arabia Saudita.

Tensión en Arabia Saudita

La tensión en la capital saudí alcanzó un punto crítico a lo largo del fin de semana. Tras el ataque perpetrado el sábado contra el Aeropuerto Internacional de Riad -cuya autoría fue asumida por los hutíes aliados con Irán-, las agresiones no se detuvieron.

El domingo se registraron nuevos ataques y, para la noche del lunes, nuevas explosiones volvieron a sacudir la ciudad. Las autoridades emitieron alertas de emergencia a los celulares de los ciudadanos para que se refugiaran.

Esta escalada reavivó las preocupaciones sobre el suministro de crudo a través del mar Rojo, donde los hutíes han interrumpido anteriormente operaciones de petroleros saudíes. Por su parte, Irán insistió este lunes que la navegación por el estrecho de Ormuz no será segura hasta que Estados Unidos acabe con la guerra y el bloqueo de los puertos iraníes , en medio de un aumento de los ataques contra petroleros en la estratégica vía marítima.

Proyecciones del petróleo para fin de año

En medio del impacto del conflicto geopolítico en los precios del petróleo, Goldman Sachs ajustó al alza sus previsiones para fin de año. La entidad bancaria elevó de 85 a 90 dólares por barril su objetivo para los futuros del crudo Brent hacia diciembre.

Para la referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI), proyectó que los contratos cotizarán en torno a los 81 dólares por barril. Según explicaron sus analistas, la revisión responde al persistente riesgo sobre la oferta global y a la urgencia de reponer inventarios en un mercado que sigue expuesto a las tensiones en Medio Oriente.

Según explicó el equipo de estrategas liderado por Daan Struyven, la persistencia de precios elevados responde a una combinación de riesgos a la baja para la oferta, reservas reducidas y una elevada sensibilidad de las tasas de interés a los movimientos del petróleo. A su juicio, estos factores impulsan tanto la demanda física de crudo para reponer existencias como las coberturas financieras.

Goldman Sachs aclara que la proyección de 90 dólares por barril para el Brent representa una estimación central y no equivale a una certeza sobre el precio que marcará el mercado en diciembre. Para la entidad financiera, la trayectoria del petróleo dependerá de la velocidad con la que se restablezcan los flujos de exportación frente al riesgo de que la inestabilidad en Medio Oriente prolongue la crisis.