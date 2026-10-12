En esta noticia Los hutíes reivindican ataques contra Riad e infraestructura energética de Arabia Saudita

La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita (GACA, siglas en inglés) informó que un nuevo ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, localizado en la capital saudí, Riad, dejó varios heridos este domingo.

Por medio de un comunicado publicado en la red social X, GACA señaló que el ataque dejó heridos y que la evaluación de daños, junto con las inspecciones de seguridad de las instalaciones del aeropuerto, están en marcha en coordinación con las autoridades pertinentes.

Horas antes de este domingo, la coalición liderada por Arabia Saudí dijo que un proyecto impactó una terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid.

En ese sentido, se lanzó un ataque con un proyecto desconocido contra la terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, dijo el portavoz de la coalición, Turki Al-Malki, en la red social X.

Las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron un misil cerca del aeropuerto y se está apagando un incendio provocado por el ataque en el sitio, indicó el portavoz.

La tarde del domingo, se escucharon explosiones cerca del aeropuerto y por un momento se observó humo que salía del lugar, informó un corresponsal de Xinhua.

Los ataques tuvieron lugar un día después de que una ofensiva dirigida contra el mismo aeropuerto provocara la muerte de 14 personas y heridas a 309 más, de acuerdo con GACA.

Los hutíes reivindican ataques contra Riad e infraestructura energética de Arabia Saudita

Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este domingo una serie de ataques contra aeropuertos en la capital, Riad, y en Dammam, así como acciones contra una refinería y una instalación de gas de la petrolera estatal saudí Aramco en diferentes puntos de la monarquía árabe, en medio de la actual escalada bélica.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que la primera operación tuvo como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que fue objetivo de un ataque en tres fases que comenzó la noche del viernes y que “provocó la interrupción del tráfico aéreo y el cierre total” de la instalación.