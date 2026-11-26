El capital local ya mueve sus fichas; ahora la Argentina busca atraer nuevamente a los inversores extranjeros

El modelo económico de Javier Milei enfrentará el año próximo el veredicto más duro: las urnas. Las reformas encaradas por el presidente (equilibrio fiscal, menores trabas al comercio internacional, desregulación, baja de impuestos, mayor competencia, estímulos a la inversión) encontraron eco tanto en el plano local como en el internacional.

Las mayores empresas argentinas se lanzaron a una ola de adquisiciones e inversiones no vista desde los 90. Petroleras como YPF, PAE, Vista, Pluspetrol, Pampa, Tecpetrol abrieron la billetera con miles de millones de dólares. Grupos alimenticios-agropecuarios como Molinos, Adecoagro o MSU también se expandieron a la búsqueda de nuevas oportunidades en otras industrias. Surgieron los Neuss, volvió Manuel Antelo, Francisco de Narváez demostró que quiere ser el líder de los retailers y el grupo Peralta sigue extendiendo sus tentáculos por distintos rubros.

Las compañías extranjeras se muestran un poco más reticentes. Encabezan las inversiones en minería y algunas fichas en Vaca Muerta. Pero, en general, no muestran tanto interés por una expansión en el país y hasta aprovechan si pueden salir: pasó desde Exxon (en Vaca Muerta) hasta la española Día (adquirida por ChangoMás).

La apuesta de los empresarios argentinos

La mayoría de los CEO de compañías internacionales hablan, en privado, en buenos términos de la política económica. Admiran la “motosierra” que permitió equilibrar las cuentas fiscales, pero son más remisos a prometer grandes inversiones. Harold Hamm (el rey del fracking), Peter Thiel y la suiza Mercuria podrían ser las excepciones. Los billonarios estadounidenses también respaldan a Milei como una suerte de “continuación” del apoyo brindado a Donald Trump en los Estados Unidos.

También existen rémoras de problemas pasados. Argentina parecía encaminarse hacia un despegue sostenido en 2005 (superávits gemelos), en 2016 (con algunas reformas del expresidente Mauricio Macri) y en este ciclo. Pero fueron apenas “brisas” que insinuaban reformas “market friendly” y luego se diluyeron en siguientes ciclos más intervencionistas-populistas.

“Está fuera de discusión que Argentina posee un gran potencial. Pero ya son varias veces que ese potencial no se concretó y nos quedamos anotando pérdidas por varios años. No le puedo prometer a mi casa matriz que me espere otros 10 años, porque ya lleva casi 20 aguardando resultados que no se plasman”, reconstruye el CEO local de una gran empresa que vendió sus activos locales.

Los empresarios extranjeros siguen esperando la luz verde para empezar a invertir en la Argentina Fuente: Shutterstock Shutterstock

“La diferencia es que antes queríamos vender y no encontrábamos a quién”, analiza otro CEO que liquidó su operación local. Ahora, cuando una extranjera sale a la venta, hay un grupo de 20 grandes empresarios que todo lo miran y aparecen comprometidos.

Eso significa que los jugadores nacionales ya confían en un rumbo irreversible de crecimiento, más allá de que pueda haber piedras en el camino. Que están mirando el mediano y largo plazo con cierto convencimiento sobre un sendero alcista.

El desafío de volver a atraer capital extranjero

El desafío es que esos mismos empresarios logren contagiar a los extranjeros. Es difícil que vuelvan aquellos que se fueron. Pero quizás hay una oportunidad con las compañías que buscan expandirse en mercados emergentes.

El reciente conflicto en Medio Oriente, sumado a la invasión rusa a Ucrania y la inestabilidad en torno a China y Taiwán muestran un ajedrez global que está lejos de ser calmo. Pese a todas sus convulsiones internas, Argentina cuenta con ciertos activos que se revalorizaron: una ubicación geográfica “aislada” de las zonas donde se enfrentan grandes potencias, abundantes recursos naturales y un capital humano resiliente.

Para los observadores -en especial para los que auguran una gran ola de inversiones de los colosos de la IA-, allí hay renovadas oportunidades para las empresas argentinas. Estará -otra vez- la capacidad del país para manejar las expectativas que genera su conducta tanto hacia adentro como hacia los mercados internacionales.