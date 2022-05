Exclusivo: los 9 Cedears que aprobó la CNV para pequeños inversores y ahorristas, uno por uno

Los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) son uno de los tantos instrumentos financieros elegidos por los pequeños inversores y ahorristas. Estos posibilitan a los agentes a realizar decisiones de inversión en activos libres de riesgo argentino sin la necesidad de tener una cuenta en el exterior.

La novedad es que a los casi 250 papeles disponibles se le sumarán 9, ya que la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó el 19 de mayo un prospecto con la propuesta presentada por el Banco Comafi , el emisor autorizado de Cedears.

Alerta CEDEAR: la crisis mundial está dañando a este gigante confiado por los pequeños inversores



Inflación y recesión: el combo perfecto para que los bonos pierdan



Los nuevos Cedears pertenecen a industrias vinculadas al desarrollo de software, semiconductores, cripto-economía, videojuegos, servicios financieros y hasta movilidad.

De esta manera, la CNV, el organismo encargado de la regulación, supervisión, promoción y el desarrollo del mercado de capitales autorizó "9 programas no patrocinados por las sociedades emisoras de las Acciones Subyacentes representadas por los Cedears de v/n $1 (UN PESO) cada uno". Todavía no se conoce cuándo estarán disponibles para ser operados.



Los nuevos Cedears pertenecen a industrias vinculadas al desarrollo de software, semiconductores, cripto-economía, videojuegos, servicios financieros y hasta movilidad.

El mercado de los Cedears aumentó significativamente en los últimos años. La novedad más reciente había sido la aparición de los Cedears de ETFs, un instrumento con un funcionamientos similar a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) pero que, en lugar de suscribir y rescatar en forma directa, las cuotapartes se operan en mercado secundario, como si fuese una empresa caso Apple, Tesla o Mercado Libre .



LOS 9 CEDEARS nuevos, uno por uno

1. TWILIO (TWLO)

Twilio Inc. es una empresa cuya plataforma permite a los desarrolladores de software integrar la funcionalidad de mensajería y comunicaciones en aplicaciones nuevas o existentes.

2. COINBASE GLOBAL (COIN)

Coinbase Global Inc. es un proveedor líder de infraestructura financiera y tecnología de extremo a extremo para la cripto-economía. Proporciona una plataforma para acceder a los mercados de cifrado a través de tecnología avanzada de comercio y custodia, que también permite crear aplicaciones que aprovechan los protocolos criptográficos.

3. S&P GLOBAL (SPGI)

S&P Global Inc. proporciona datos y benchmarks a los participantes del mercado de capitales y commodities. S&P Ratings, que comprende más del 40% de los ingresos de la empresa y más del 50% de los ingresos operativos de la empresa, es la agencia de calificación crediticia más grande del mundo.

4. AMERICAN AIRLINES (AAL)

American Airlines Group Inc. es una empresa dedicada al transporte aéreo programado. Opera casi 7,000 vuelos por día a más de 350 destinos en 50 países desde centros en Charlotte, Chicago, Dallas / Fort Worth, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, Phoenix y Washington, DC.

LA CITY TODOS LOS JUEVES Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

5. LAM RESEARCH CORP. (LRCX)

Lam Research Corp. fabrica equipos que se utilizan para fabricar semiconductores. La empresa se centra en los mercados de grabado, deposición y limpieza, que son pasos clave en el proceso de fabricación de semiconductores, especialmente para el almacenamiento flash 3D NAND, DRAM avanzada y los fabricantes de chips de lógica / fundición de vanguardia. Sus principales socios son Samsung y Taiwan Semiconductor Manufacturing.

6. ELECTRONIC ARTS (EA)

Electronic Arts Inc. es uno de los editores de videojuegos más grandes del mundo y ha pasado de ser un editor de videojuegos basado en consolas, a uno de los más grandes en consolas, PC y dispositivos móviles. La empresa posee varias franquicias importantes, incluidas Madden, FIFA, Battlefield, Apex Legends, Mass Effect, Dragon's Age y Need for Speed.

7. XP, INC. (XP)

XP Inc. es una plataforma de servicios financieros impulsada por la tecnología con base en las Islas Caimán. Es un proveedor de productos y servicios financieros de bajo costo en Brasil. La empresa evalúa su negocio a través de un solo segmento, como monitorear las operaciones, tomar decisiones sobre la asignación de fondos y evaluar el desempeño. Genera ingresos a través de la comisión de corretaje.

8. GENERAL MOTORS CO. (GM)

General Motors Co. es una empresa dedicada al negocio de vehículos automotores y carrocerias. Surgió de la quiebra de General Motors Corp. (antigua GM) en julio de 2009. La compañía sigue siendo líder del mercado en los EE. UU con una participación del 17% en 2019.

9. DOW INC. (DOW)

Dow Inc es una empresa que se dedica a la fabricación de productos químicos. Combina ciencia y tecnología para desarrollar soluciones innovadoras que son esenciales para el progreso humano. La cartera de Dow está compuesta por seis unidades de negocios globales, organizadas en tres segmentos operativos: Materiales y Recubrimientos de Desempeño, Intermedios Industriales e Infraestructura y Empaques y Plásticos Especiales.

LOS TRES ADRS, UNO POR UNO

1. EMBOTELLADORA ANDINA S.A. (AKO.B)

Embotelladora Andina S.A. es una embotelladora de Coca-Cola en Chile que produce bebidas carbonatadas, agua, jugos de frutas, bebidas energéticas y deportivas que vende bajo varias marcas de la empresa. Su segmento geográfico incluye Chile, Brasil, Argentina y Paraguay. La compañía también vende tés, jugos, cervezas y licores que no son de la marca Coca-Cola.

2. NIO INC (NIO)

NIO Inc. es pionera en el mercado de vehículos eléctricos premium de China. Diseñan, fabrican y venden vehículos inteligentes y conectados, impulsando innovaciones tecnológicas de próxima generación en conectividad, conducción autónoma e inteligencia artificial. Proporcionan soluciones de carga integrales, convenientes e innovadoras y otras ofertas de servicios centradas en el usuario.

3. SEA LTD (SE)

Sea Limited es una empresa líder mundial en Internet fundada en Singapur. Operan tres negocios principales, entretenimiento digital, comercio electrónico, así como pagos digitales y servicios financieros, conocidos como Garena, Shopee y SeaMoney, respectivamente. Garena es un desarrollador y editor de juegos en línea líder a nivel mundial. Shopee es la plataforma de comercio electrónico panregional más grande del sudeste asiático y Taiwán. Y SeaMoney es un proveedor líder de servicios financieros y pagos digitales en el sudeste asiático.

EL DOCUMENTO COMPLETO