Los 10 billetes de dólar más raros: pueden valer una fortuna

El billete de dólar más conocido en la Argentina es el clásico papel de u$s 100, billete estadounidense de mayor denominación que más circula en el mercado.

Pero hay toda otra serie de dólares no tan conocidos para el público general y que en manos de un coleccionista valen mucho más que su valor impreso.

Esto sucede porque el número de serie en un billete de un dólar, patrón seleccionado al azar de ocho números y dos letras, sirve como una forma de rastrear el dólar desde la producción hasta la circulación.

Para los coleccionistas, estos números de serie pueden aumentar el valor de cualquier licitación, siempre que tengan el patrón correcto. A continuación, los 10 billetes más raros, del más común al más singular, que tienen un valor mucho mayor a lo que pensamos.

10) BILLETE DE DÓLAR BINARIO

Los números de serie binarios están formados exclusivamente por los números uno y cero. El valor de un dólar binario depende del patrón, y algunos coleccionistas priorizan combinaciones particulares sobre otras. En total, todos los dólares binarios valen alguna cantidad de dinero, ya que suelen ser raros.



Algunos coleccionistas consideran que dos números repetidos que no son uno y cero también son binarios, pero la mayoría define estos dólares como "repetidores".

9) RELOJ DE REPETICIÓN

Un repetidor es un billete que tiene un número de serie con cualquier tipo de patrón repetitivo. Estos patrones pueden incluir cualquier tipo de números en cualquier tipo de disposición, siempre y cuando cumplan con las calificaciones básicas.

En consecuencia, los billetes repetidos no tienen mucho valor porque, aunque son raros, son mucho más fáciles de conseguir. Dicho esto, siguen considerándose objetos de colección. Se ha pagado hasta u$s 100 por un billete de u$s 1 repetidor.

8) RADAR

Este billete (que se traduce como capicúa) cuenta con un número de serie que se lee igual hacia delante y hacia atrás. El propio término "radar" es un palíndromo, que se escribe igual al derecho o al revés, de ahí que se lo llame así en los Estados Unidos.

Aunque sólo aparece una vez cada 10.000 billetes, los coleccionistas no lo consideran raro en comparación con otros patrones de serie. Sin embargo, los billetes capicúa eran menos comunes antes de 1958, por lo que un billete fechado en esa época podría valer un poco más.

7) BILLETE DE SIETE DÓLARES

Un número de serie de siete del mismo tipo tiene siete números repetidos. Es bastante más raro que el 01 binario, ya que sólo el 0,7% de los billetes de dólar tienen este patrón. Los billetes de dólar de cinco cifras también valen algo de dinero, pero mucho menos, entre u$s 20 y u$s 30.

El número siete se considera de la suerte en varias culturas y religiones, lo que también podría influir en su valor. Las probabilidades de encontrar uno son de 1 entre 138.889 y el valor de uno de estos billetes ha llegado a los u$s 500.

6) SIETE EN FILA

A diferencia de un dólar con un número de serie de siete iguales, el siete en fila debe tener un número repetido sin interrupciones. Así, por ejemplo, el 17777777 o el 77777771 son ejemplos de este tipo.

Dado que los números de serie se determinan de forma aleatoria, la probabilidad de encontrar un billete de dólar con siete números iguales todos en orden es bastante baja.

La probabilidad de encontrar uno es de 1 en más de 555.000 y se puede vender por unos u$s 200.

5) CUÁDRUPLE DOBLE

Con el cuadrilátero doble, el billete de un dólar entra en un territorio más estructurado. A diferencia de un número de serie binario, que puede tener dos números en cualquier disposición aleatoria, un cuádruple doble tiene un número repetido al principio y otro diferente al final.

Debido a la especificidad requerida para este número de serie en particular, los cuadrantes dobles son extremadamente raros. El rango de valores para este tipo de billete de dólar es astronómico con algunos vendedores pidiendo u$s 20 y otros pidiendo u$s 999.

4) REPETIDOR DE RADAR

Es una combinación de los números de serie del radar y del repetidor. En esencia un número de serie de repetidor de capicúa tiene un patrón que se repite en los primeros cuatro y últimos cuatro dígitos. Algunos ejemplos son: 98899889, 72277227, etc. Estos números también podrían ser billetes de dólar binarios si los patrones implican uno y cero. Su valor ronda los u$s 90.

3) SÚPER RADAR

El súper radar es una subcategoría de los billetes capicúa. En él, el primer y el último dígito coinciden y se intercalan seis números que se repiten. Por ejemplo, 20000002 y 8455548. Curiosamente, la probabilidad de encontrar este tipo de billetes es similar a la de encontrar otras rarezas.

2) SÚPER REPETIDOR

En un súper repetidor, los dos primeros dígitos de un número de serie se repiten a lo largo de la secuencia. Los súper repetidores, como la mayoría de los repetidores, varían mucho en valor.

Algunos repetidores no valen mucho, mientras que otros pueden costar cientos de dólares. Esto demuestra que, aunque son raros, este tipo de dólares no son los más raros posibles. Su valor ronda los u$s 100.

1) SÓLIDO

Los números de serie sólidos son extremadamente raros y cuestan al menos u$s 500. Un dólar con un patrón sólido tiene el mismo número repetido en el número de serie. Su valor aumenta a medida que lo hace el número.

Así, por ejemplo, un número de serie sólido de nueves es más valioso que uno con dos repetidos. De hecho, los nueves macizos son la versión más valiosa porque la impresión moderna de series sólo llega hasta el 96000000.

Un comprador podría pagar aún más si las letras del número de serie también coinciden. La probabilidad de conseguir uno es de 1 en 11.111.111.