Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 2 de junio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.558,53 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar registró una variación de -3.10% y en el último año acumuló -8.30%, evidenciando una trayectoria de depreciación en el período analizado.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 23.39%, lo que indica un comportamiento inestable en comparación con la volatilidad anual del 13.19%.

En la última sesión, el Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días el Dólar mostró alta volatilidad: una fase inicial con predominio de caídas, luego un repunte de tres jornadas consecutivas y un retroceso al cierre; en conjunto, las subidas y bajadas se equilibraron, quedando el nivel final cercano al del inicio y sin días de estabilidad.

La cotización del Dólar muestra una tendencia positiva hoy. Esta mejora sugiere un aumento en la confianza del mercado y puede atraer inversiones.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este martes, 2 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3558.53 pesos colombianos, es de 355853.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 711706.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1779265.00 pesos colombianos.