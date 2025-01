Las ON de las grandes empresas toman protagonismo: cuáles son las preferidas del mercado

Las grandes compañías argentinas aprovecharon el contexto de liquidez en dólares para emitir Obligaciones Negociables (ON) y mejorar su perfil de vencimientos, a la vez que invierten el capital en sus propios negocios.

Dado el menor diferencial de tasas entre los soberanos y la deuda corporativa, los analistas encuentran en las ON oportunidades. ¿Cuánto rinde la deuda de las grandes empresas y cuáles son las Obligaciones Negociables preferidas del mercado?

Boom de emisiones de ON

En los últimos meses hubo un boom de emisiones de Obligaciones negociables.

Desde mediados del año pasado hasta la fecha, se emitieron u$s 7514 millones de ON y desde comienzo de la gestión, hubo emisiones por u$s 9500 millones.

Lo que han hecho las compañías es emitir deuda para refinanciar compromisos financieros, pateando vencimientos para adelante y rolleando la deuda a menores tasas. Es decir, las compañías buscan mejorar su perfil de vencimientos.

Además de ello, también las empresas emitieron deuda para invertirla en sus propios negocios.

Los analistas de Don Capital explicaron que los flujos en dólares de los últimos meses alentaron a las empresas a salir al mercado a tomar deuda.

"En el último tiempo, el sector corporativo ha mostrado un fuerte interés en emitir nuevas colocaciones a tasas sumamente atractivas, tanto para las empresas como para el mercado en general. Este comportamiento responde a un contexto de amplia liquidez derivada de los nuevos dólares disponibles en el sistema, después del blanqueo", afirmaron.

El sector que más flujo movilizó fue el sector energético.

Según los analistas de Balanz, YPF lleva emitidos u$s 240, millones desde el inicio de la actual gestión.

En segundo lugar se ubica Pampa, con u$s 770 millones, seguida por Vista, con u$s 600 millones y TGS con u4s 490 millones.

Otras compañías como Tecpetrol y PAE llevan emitidos u$s 400 millones cada uno. Finalmente, Telecom y Edenor emitieron u$s 200 millones y u$s 135 millones respectivamente.

Oportunidades de inversión

Las compañías argentinas emiten deuda tanto bajo legislación internacional como de ley local.

Los títulos con legislación NY operan con tasas de 7,5% en promedio.

Dentro del sector financiero de legislación NY, Banco Hipotecario 2025 opera con tasas de 9,6%, mientras que Grupo Financiero Galicia a 2026 y Banco Macro a 2026 que rinden 7,3% cada uno.

Finalmente, Grupo Financiero Galicia a 2028 rinde 7%.

Dentro de consumo básico se encuentran Mastellone 2026 y Arcor 2027 operan con rendimientos de 8% y 7,2% respectivamente.

En el segmento energético, los bonos de YPF operan con tasas que van del 7% al 8,6% en los distintos tramos de la curva.

Los bonos de Panamerican a 2025 rinden 7,6%, los títulos a 2027 rinden 7,3% y a 2031 rinde 7,4%.

Los bonos de Tecpetrol a 2033 rinde 7,6%, TGS a 2031 opera con rendimeintos de 7,7% y Vista a 2033 rinde 7,8%

Los bonos de Telecom operan con tasas de entre 7,3% y 8,8% en los distintos tramos de la curva.

Finalmente, dentro del sector de servicios, casos como Edenor 2025 rinde 8,3%, Edenor 2030 rinde 8,9%. Los bonos de Pampa operan con tasas de entre 7,3% y 8,2%. Otros bonos como Generación Mediterránea, Capex, MSU Energy, Genneia, AES Argentina operan con tasas de entre 8% y 12%.

Melina Di Napoli, Analista Wealth Management en Balanz, explicó que, con rendimientos de bonos corporativos Ley NY en torno a 7% y 8% anual en dólares, las ONs son opciones interesantes para morigerar el impacto inflacionario de EEUU y además darle un plus.

"Muchos inversores ven estos instrumentos como opción complementaria a su retiro, ya que los nuevos bonos que están saliendo durante este año vencen entre 2031 a 2034 lo que supone asegurarse una renta en dólares por ocho o nueve años, que es lo que los vuelve más atractivos", explicó Di Napoli.

Entre los títulos que Di Napoli ve como oportunidad, indicó que los bonos de PlusPetrol lucen atractivos.

"Este jueves 23 se licitan dos bonos de Pluspetrol, que es el cuarto productor de petróleo y sexto de gas en Argentina. Se emitirán dos bonos con un monto mínimo de inversión de u$s 100. El primero, será con un plazo de 36 meses y el segundo a 60 meses. Si bien la tasa de interés se licitara el día jueves con el lanzamiento de las obligaciones negociables, estimamos que podrían rondar 6% a 7% anual en dólares respectivamente", comentó.

Finalmente, agregó que, otra alternativa para colocar los dólares puede ser el reciente bono emitido por YPF bajo legislación internacional con vencimiento en 2034 (ypf34O).

"Opera con un cupón de 8,25% anual en dólares y un rendimiento de 8% anual en dólares aproximadamente", sostuvo.

Los analistas de Cohen consideran que es momento de aumentar la exposición en instrumentos corporativos.

"Estos bonos son menos sensibles al riesgo político-económico argentino. Hoy, los bonos corporativos ofrecen rendimientos de entre 7,0% y 7,5% en el tramo largo. Aunque estos rendimientos son menores al soberano, la diferencia es considerablemente menor que en otros momentos. Hoy el diferencial entre bonos de YPF con el soberano es 2,6 puntos, cuando hace poco más de un año, el mismo estaba mucho más cerca de los 30 puntos", explicaron.

Entre los títulos que ven potencial, desde Cohen recomiendan los créditos de Pampa 2031 (MGCMO; TIR 7,2%), YPF 2031 (YMCXO; TIR 7,6%), Transportadora Gas del Sur 2031 (TSC3O; TIR 7,3%), Vista Energy 2035 (VSCTO; TIR 7,6%), Mastellone 2026 (MTCGO; TIR 7,0%) y Minera Exar 2027 (XMC1O; TIR 7,9%).

Bonos con ley local

Los bonos corporativos de legislación local operan con tasas que también promedian al 7%.

En un contexto en el que los inversores no ven riesgos crediticios en el soberano, el diferencial por legislación tiende a cero-

Esto mismo ocurre en los títulos corporativos ya que las obligaciones negociables de ley local terminan operando con tasas similares a de ley NY.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores ve valor en la deuda corporativa aunque no la sobre pondera en la cartera.

"En corporativos priorizamos compañías con buen desempeño operativo, bajo apalancamiento y altas coberturas. Destacamos Telecom 2031 (TLCMO), YPF Luz 2032 (YFCJO), TGS 2031 (TSC3O) y, en carteras que puedan tolerar mayor volatilidad, YPF 2047 (YCANO)", dijo.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, encuentra que la deuda de las grandes compañías argentinas se encuentra operando en valores ajustados.

"El sector corporativo local pagan tasas de entre un 5% y un 9%. Estos precios son realmente elevados si comparamos con los rendimientos de los soberanos, en torno al 11%. Si bien el contexto de medidas gubernamentales y algunos indicios internacionales despiertan el interés de inversores en compañías argentinas, elegimos no convalidar estos precios por ahora a la espera de un mejor punto de entrada", indicaron.

Finalmente, desde Don Capital entienden que las empresas continuarán optando por este tipo de financiamiento, enfocándose en refinanciar deuda vieja a tasas más favorables.

A su vez, entienden que el mercado ahora ve a las ONs como un buen destino para los dólares para inversores que busquen asumir un riesgo menor, de la mano de una menor volatilidad, en contraste con las fluctuaciones recientes experimentadas en la deuda soberana..

"Ciertos inversores comienzan a mirar con mayor interés estas ONs, especialmente considerando que, con la parte corta de la deuda soberana alcanzando niveles cercanos a una TIR del 10%, el diferencial de spread entre soberanos y corporativos resulta ser más atractivo. Dada la calidad crediticia de las emisoras, las ONs presentan un perfil de riesgo que, en muchos casos, se percibe como más seguro que el de los títulos soberanos", remarcaron.