Las claves del viaje de Caputo a Nueva York y los cambios en BCRA

Los mercados reflejarán desde hoy los cambios conocidos del fin de semana en el equipo de Javier Milei. La caída de 7% en riesgo país a 1961 puntos fue la respuesta a la buena impresión que había generado entre inversores la llegada del tándem de Luis Caputo y Demian Reidel. ¿Y ahora? ¿Cómo será la reacción en los precios de bonos y acciones al conocerse la salida de Reidel y la incógnita de quién será el nuevo titular del Central?

Los operadores en Nueva York estaban retornando del largo fin de semana por los feriados del Día de Acción de Gracias. Varios de ellos, consultados por El Cronista, aseguraron que no debería haber retrocesos importantes dado que se mantiene la política "market friendly" del futuro gobierno más allá de la sensación o percepción de improvisaciones en las designaciones. Además, esa reacción positiva en bonos se dio por la salida de Emilio Ocampo, que trajo aparejada la postergación en el plan dolarizador.

La reunión de Luis Caputo con banqueros del viernes dejó como corolario la intención del ex integrante del equipo de Mauricio Macri de contar con alguien de su entorno para conducir la entidad monetaria. De hecho, en el encuentro estuvieron presentes Pablo Quirno, su mano derecha, y Santiago Bausili, su socio y ex secretario de Finanzas, muy respetado en la plaza financiera . Este último seguiría a cargo de la consultora Anker, la que preside Luis Caputo y de la que participan también Federico Furiase, Martín Vauthier y Felipe Verón. "No está habiendo una negociación de cargos ni de poder. Se aportan las mejores ideas de cada uno y la mejor voluntad para que, ojalá, se elijan las mejores opciones para el país", señaló una fuente cercana a Caputo.

Fuentes del mercado en Nueva York aseguraron que Caputo ya estuvo en contacto con el staff del FMI. Anoche, Milei posteó en la red social X una foto junto a Caputo y su virtual jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con el texto: "Rumbo a los Estados Unidos...!!!".

Las fuentes aseguran que no encontrarán gran disponibilidad de fondos para la Argentina y menos por los u$s 15.000 millones de que se hablan. Sólo poniendo de garantías activos como los del FGS del ANSeS podría haber desembolsos. Salvo que seduzcan con su plan a bancos y fondos de inversión, que agilizarían la disponibilidad, los trámites habituales insumen varios meses de concreción.

Un dato que en paralelo no está siendo considerado y del que tomó nota Caputo en las últimas horas es que cualquier nuevo endeudamiento en dólares de la Argentina tiene que contar con el visto bueno previo del Congreso Nacional. Fue una de las iniciativas que impuso Martín Guzmán en su efímera gestión, quien luego lanzó un festival de bonos en pesos que casi termina en default de no ser por la asistencia del BCRA.

Quizás Milei en Nueva York tome conciencia de que la desactivación de la bomba de Leliq, o de pases, no es tan urgente. Como les dijo Caputo a los banqueros tras ser introducido por Javier Bolzico en el edificio de las oficinas de Anker, en Juncal, contiguo a La Rural, "el ancla es lo fiscal". Es tiempo de mostrar el ancla.