Las acciones en Wall Street suben pese a Ómicron y buscan cerrar el año con ganancias de 26%

Los mercados globales inician la ultima semana del año en positivo. Si bien los temores de un mayor contagio a nivel global de coronavirus, a partir de la nueva variante Ómicron, generan dudas en el mercado, el hecho de que sea menos letal reduce los temores.

Los tres principales índices bursátiles americanos abren al alza el lunes. El Dow jones sube 0,62%, seguido por el S&P500 que gana 1,02% y el Nasdaq que opera con ganancias de 1,35 por ciento.

En el acumulado del año, las acciones tecnológicas en Wall Street subieron 33%, seguida por el S&P500 que avanza un 26% y un 18% el Dow Jones.

En el caso de las bolsas europeas, estas operan con leves subas. El Stoxx600 avanza 0,7%,mientras que el FTSEMIB de Milán es la bolsa que más sube en el Viejo Continente, con ganancias de 0,92%, seguida por el Ibex35 de Madrid que sube 0,6%. El DAX30 de Alemania y el CAC40 de Francia suben 0,51% cada una.

Los inversores se están preparando para una mayor volatilidad durante la temporada navideña.



Las preocupaciones sobre la rápida propagación de la variante Ómicron de Covid-19 y el impacto económico de las medidas que los países pueden tomar para detener su propagación han pesado en los mercados en las últimas semanas.

Algunos inversores esperan que eso se mitigue con las vacunas y el lanzamiento de inyecciones de refuerzo en algún país.

"Todo parece ser serio pero manejable. Cualquier cosa que cambie eso, probablemente podría tener un gran impacto", dijo Luca Paolini, estratega jefe de Pictet Asset Management.

Bonos en verde





La deuda argentina arranca la semana en verde en todos los tramos de la curva. La parte mas corta sube 0,10%, en el Global 2029 y 0,67% en el Global 2030.

Por su parte, en el tramo medio, los Globales 2035 y 2038 suben 0,55% en promedio y el Global 2041 avanza 0,31 por ciento.

Con la caída de las últimas jornadas, la deuda vuelve a operar con tasas por encima del 22%. El tramo corto rinde 22,9% mientras que, en el más largo, los rendimientos se ubican en niveles de 18 por ciento.

En el acumulado del año, los Globales muestran fuertes pérdidas. En el el tramo corto caen 15% en promedio, mientras que el más largo retroceden un 9% en promedio.



A su vez, si se toma desde el lunes posterior a las PASO de septiembre pasado, el ajuste es significativo. Todos los tramos de la curva muestran fuertes pérdidas, con un retroceso de 21% en el tramo largo y de 30% en el más corto.

El mercado sigue atento a las negociaciones con el FMI y el Gobierno, las cuales por ahora no muestran grandes avances.

Los analistas de Cohen explicaron que la última semana cerró sin novedades respecto al acuerdo con el FMI, lo que llevó a que el Gobierno no pueda refinanciar el pago que tenía estipulado para esta semana.

"El día jueves hizo frente al segundo vencimiento correspondiente al préstamo tomado en 2018, por un total de u$s 1.900 millones. Los próximos pagos de u$s 690 millones (9 de enero), u$s 720 millones (28 de enero), u$s 370 millones (1 de febrero) y u$s 2.780 millones (21 de marzo), obligan a acelerar las negociaciones para encontrar un acuerdo y evitar el default con el organismo", alertaron desde Cohen.

Debido al pago realizado al FMI, las reservas internacionales cayeron u$s 1.962 millones en la semana, cerrando con un stock bruto de u$s 39.156 millones y de u$s 2.276 millones en las reservas netas.

De esta manera, el riesgo país se ubica en 1760 puntos, avanzando 63% desde el canje de deuda, cuando el Gobierno reestructuró u$s 65.000 millones con acreedores internacionales.

Finalmente, los ADR operan mixtos. Las acciones de YPF lideran las ganancias, con subas de 3,6%, seguida por Globant y Grupo Financiero Galicia que suben 3,2% y 3,1% respectivamente.

Por su parte, Central Puerto, MercadoLibre, Banco Macro, Telecom, TGS, entre otras, también operan con ganancias de entre 3% y 2%.

Solamente IRSA, Despegar, Corporación América y Cresud operan en negativo, con bajas de entre 0,2% y 1%