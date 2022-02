Las acciones de Facebook se desplomaron más de 26% y arrastraron a los mercados

En una jornada difícil para quienes invierten en compañías tecnológicas en Wall Street, las acciones de Meta Platforms (empresa matriz de Facebook) se desplomaron un 26,39%, lo que implica una pérdida de capitalización bursátil superior a los u$s 200.000 millones. Algo así como el 50% del PBI argentino.

Este derrape arrastró al índice Nasdaq, que cayó 3,74% y le dio un nuevo empujón a los unicornios tecnológicos fundados en argentina: Mercado Libre cayó 7,65% (está 25,9% abajo en el año) y Globant perdió un 3,17% (lleva un retroceso de 22,5% en 2022).

La única compañía tecnológica de origen argentino que viene atravesando un momento alcista en Wall Street es Despegar, que si bien hoy cayó apenas 0,85%, en el año lleva una suba del 19,5 por ciento.

Volviendo a la paliza que recibió hoy Meta, ¿a qué la atribuyen los especialistas? Maximiliano Donzelli, jefe de Research de IOL invertironline consignó: " La empresa matriz de Facebook reportó un beneficio por acción de unos u$s 3,67, dato que se ubicó por debajo de las estimaciones de los analistas, que esperaban unos u$s 3,85 . En relación a sus ingresos, informó unos u$s 33.670 millones en este caso, siendo superiores a los pronósticos del consenso, que había calculado unos u$s 33.340 milllones".



Por otra parte, Donzelli agregó: " La reacción bajista de los inversores se explicó, en parte, debido a que los usuarios activos diarios globales de Facebook disminuyeron por primera vez con respecto al trimestre anterior. A su vez, de cara al primer trimestre del año, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg ofreció unas previsiones más bajas que lo esperado por el mercado, en lo que se refiere a su facturación ".

El ejecutivo de IOL indicó también que la empresa está invirtiendo mucho dinero en el Metaverso, proyecto sobre el cual pone sus esperanzas para su futuro crecimiento. " No obstante, esas inversiones de cara al largo plazo, terminaron causando una reducción en las ganancias del cuarto trimestre ", sentenció.

En cuanto a los otros índices bursátiles estadounidenses, el S&P 500 cedió 2,38% y el Dow Jones bajó 1,45 por ciento.

Se hundieron los bonos argentinos

Los bonos soberanos emitidos por nuestro país tras la reestructuración de la deuda tuvieron una muy mala jornada y mostraron bajas a lo largo de toda la curva en Wall Street.

Entre los Globales el que peor la pasó fue el GD38 (-2,16%), en tanto que el GD30 bajó un 1,61 por ciento.

Por otra parte, los bonos ley local se desplomaron en Bolsas y Mercados de Argentina (ByMA). En ese contexto, el AL30D perdió un 2,51% y cerró en 31,05 dólares.

Así las cosas, el riesgo país volvió a subir y se situó en 1755 unidades.

Los ADR, teñidos de rojo

La enrome mayoría de empresas argentinas en Wall Street cerraron a la baja. A los mencionados casos de las tecnológicas, se sumaron otros retrocesos, entre los cuales los más fuertes los sufrieron: Ternium (-4,22%), YPF (-3,48%), Transportadora Gas del Sur (-3,1%), Grupo Financiero Galicia (-3,02%), Pampa Energía (-2,9%), Adecoagro (-2,85%), IRSA Propiedades Comerciales (-2,55%) , entre otros.

Sin embargo, hubo una excepción más que decorosa, entre tantas malas: Edenor se disparó 3,79 por ciento.



Merval para abajo

El S&P Merval se acopló a las pérdidas del exterior y bajó 1,75% en pesos y terminó el día en 88.091,28 puntos. Medida en dólares contado con liqui, la cotización del índice bursátil porteño se ubicó en 400 unidades.

La peor caída en la Bolsa local la sufrió YPF (-4,43% en pesos), seguida por: Central Puerto (-3,82%), Transportadora Gas del Norte (-2,81%), Mirgor (-2,74%), Grupo Financiero Galicia (-2,71%), entre otras.



Entre las subas, también en la Bolsa de Buenos Aires se destacó Edenor, que avanzó 4,02 por ciento. Luego apareció Cablevisión Holding, con un alza del 3,09 por ciento.