Las acciones de bancos cierran el peor mes desde la pandemia: ¿hay oportunidades?

Las acciones de los bancos argentinos muestran caídas mayores al 10%. Cierran su peor mes desde la pandemia. Esto va en línea con la baja en las acciones bancarias a nivel global, que también finalizan su peor mes desde marzo de 2020.

Las valuaciones de los bancos locales son ínfimas en comparación con sus pares de la región. Sin embargo, los analistas se muestran con cautela sobre el futuro del sector, aún pese a un eventual trade electoral.

El riesgo país volvió a bajar, pero el dólar ya superó los $ 400: qué panorama se abre para abril



Por la suba de tasas, el costo de los préstamos fuera de bancos ya llega al 4400%



La crisis bancaria global afecta a los locales

Hoy los bancos se encuentran en el centro de la escena global. La crisis en el sistema financiero americano, con el foco puesto en los bancos regionales, provocó temor entre los reguladores ante los riesgos de un efecto contagio hacia otras instituciones bancarias de mayor tamaño.



El mismo temor fue trasladado a los depositantes, quienes retiraron abruptamente sus depósitos para llevárselos en efectivo, o bien, enviarlos a fondos de inversión money market (fondos que invierten en bonos del tesoro americano e instrumentos de muy corto plazo) y hacer trabajar el dinero, evitando dejarlos depositados en los bancos.

El temor sobre la crisis bancaria americana luego cruzo el Atlántico ya que el efecto contagio se trasladó hacia la caída de Credit Suisse y la compra de su principal competidor, UBS por u$s 3200 millones.

A causa de la mayor tensión en el sector, durante las últimas semanas las acciones de los bancos se desplomaron y finalizan un mes de marzo con fuertes pérdidas.

Los bancos más afectados en la crisis, como First Republic Bank, Credit Suisse, PacWest, Western Alliance y los bancos regionales se desplomaron entre 29% y 89% durante marzo.

El índice de bancos en EEUU cayó 24% durante marzo, siendo su peor registro desde la crisis del Covid 19 en marzo de 2020.

Otros bancos de renombre en EE.UU. como Wells Fargo, Bank of América, Bank of New York, Morgan Stanley, Citigroup, JP Morgan y Goldman Sachs, se desplomaron entre 10% y 20% durante marzo.

Las grandes firmas bancarias en Europa también se cayeron con fuerza durante marzo.

Las acciones de Societe Generale, Deutsche Bank, ING, Commerzbank, BNP Paribas, Santander, UBS, Caixa Bank, Intesa San Paolo y Unicredit, también retrocedieron durante marzo, con pérdidas de entre 5,8% y hasta 22%.

A nivel regional, los bancos de Latam también cierran un mes con fuertes pérdidas.

El banco BBVA Argentina y Grupo Supervielle son los que más cayeron en la región en el último mes, perdiendo 13,8% y 12% respectivamente.

Le siguen Banco de Chile y Grupo Financiero Galicia, con bajas de 10,8% y 8,6% respectivamente.

Las acciones de Bancolombia, Banco Macro también caen, retrocediendo entre 2,9% y 3,6%.

En cambio, banco Crecicorp de Perú, e Itaú y Bradesco de Brasil, cierran el mes con leves subas de entre 1% y 5 por ciento.

Actualidad de los bancos argentinos

Las pérdidas a lo largo de marzo en los bancos argentinos hacen que tengan su peor mes desde junio de 2022.

Además, si se compara a los papeles bancarios argentinos contra bancos similares de la región, las valuaciones de las acciones locales son mucho más bajas que sus pares.

Las acciones de Grupo Financiero Galicia tienen una capitalización de mercado de u$s 1681 millones, seguido por Banco Macro que tiene un market cap de u$s 1188 millones, BBVA Argentina de u$s 850 millones y Grupo Supervielle de u$s 208 millones.

Es decir, los cuatro bancos argentinos tienen una capitalización de mercado conjunta de u$s 2926 millones.

Al compararlo con pares regionales, Bancolombia tiene un market cap de u$s 6493 millones, Banco de Chile de u$s 7793 millones, Banco Credicorp de u$s 10.560 millones, Bradesco u$s 26.443 millones e Itau un market cap de u$s 43.588 millones.

Esto significa que todos los bancos argentinos valen un 45% de lo que vale solamente Bancolombia, o un 37% de lo que vale Banco de Chile, o un 27% de lo que vale Credicorp.

Comparado contra bancos de Brasil, todos los bancos argentinos son un 11% de lo que vale Bradesco o un 6% de lo que vale Itaú.

Damián Vlassich, Analista Senior de Equity en IOL invertironline, detalló que el castigo en las acciones bancarias argentinas se da en un contexto en el que el sector financiero continuó profundizando ciertas dificultades que habían comenzado a visualizarse durante el año pasado.

"Todos los bancos han experimentado ciertas dificultades para dinamizar el volumen total de depósitos", advirtió.

Adicionalmente, Vlassich detalló que la participación de letras del BCRA en los balances sigue siendo alta, llegando a totalizar entre la exposición en el sector público 40% del total de activos de los principales bancos y aproximadamente un 60% respecto del total de depósitos.

"El devengamiento de intereses por Leliq se ha convertido en una de las principales fuentes de generación de ingresos. Además, el incremento en ciertos costos operativos de forma progresiva ha deteriorado los ratios de eficiencia de las instituciones bancarias", remarcó.

En ese sentido, y desde el punto de vista de las cotizaciones, Vlassich remarca que el precio de las acciones fue en línea con la suba del CCL.

"Teniendo en cuenta el último rally experimentado por las acciones argentinas, los bancos reflejaron un crecimiento de entre 5 y 6 veces en el valor de su acción en pesos argentinos tomando como inicio agosto de 2019. Esto los sitúa en línea con el incremento registrado por el tipo de cambio financiero, el cual (tomando como referencia el CCL calculado en base a la acción de Galicia), multiplicó por casi 6 veces su valor, pasando de $ 63,65 a $ 368,4", sostuvo.

Finalmente, Vlassich considera que los bancos no se encuentran rezagados desde el punto de vista de las valuaciones.

"Si tomamos el ratio P/E (Price to earnings) como medida de comparación, podemos ver que los bancos argentinos muestran ratios entre 3,5x y 5x, algo inferior a por ejemplo lo que registran otros bancos de Brasil como Banco Bradesco, o Chile como Banco de Chile, los cuales reflejan un ratio alrededor de 6. Este punto no es menor, ya que existe una diferencia estructural, principalmente referente a cuestiones macroeconómicas, donde Argentina se enfrenta a un escenario más desafiante", afirmó.

Pese a que los números de valuación comparable de los bancos locales contra sus pares regionales lucen impactantes, los analistas no se dejan llevar por los mismos y mantienen cautela sobre el sector financiero.

Julio Calcagnino, Team líder de TSA Bursátil considera que no luce conveniente extrapolar lo que sucede a nivel global con los bancos hacia la Argentina.

De hecho, el especialista de TSA Bursátil entiende que luce sano que los múltiplos de bancos locales sean inferiores a los de comparables, porque el entorno macro local es riesgoso.

"Hoy observamos una situación puntual dónde Bradesco tiene un Price to Book Value en línea o inferior al de algunas instituciones locales, como Grupo Financiero Galicia (GGAL), Grupo Supervielle (SUPV) o BBVA Argentina (BBAR)", remarcó.

Por otro lado, Calcganino señaló que los precios de consenso de mercado se encuentran marcadamente por debajo de las cotizaciones los bancos.

Sin embargo, desde TSA se muestran con cierta cautela sobre el sector financiero local.

"No debemos olvidarnos del hecho de la injerencia de la política local sobre los papeles bancarios, junto a una exposición cada vez mayor al sector público y menor a los préstamos privados, lo que hace que los bancos argentinos no sean hoy nuestra primera opción", dijo Calcganino.

Finalmente, el head de research de un banco local explicó que los bancos argentinos no muestran un gran potencial dada su hoja de balance.

"El Gobierno ensució la hoja de balance de los bancos. Hoy los bancos no prestan, sino que sus ingresos y rentabilidad proviene de la renta que puedan tener con los instrumentos de deuda del BCRA o del Tesoro. En una economía que no arranca, y con riesgos crediticios de fondo, el sector bancario luce amenazado por ambos frentes. No estamos sobre ponderando a los bancos en este momento", alertó.