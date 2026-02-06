Los inversores se encuentran atentos a drivers locales que puedan servir para reanimar a los papeles argentinos. Hay un sector de acciones que todos los analistas recomiendan y que también luce atrasado. Cuales son los papeles recomendados y que podrán ser una oportunidad. Las acciones en Wall Street están operando este año con un mayor nivel de volatilidad y esto arrastra a las demás bolsas a nivel global. El año comenzó positivamente para Wall Street, que subió más del 1,5%, sin embargo, en lo que va de febrero, la volatilidad se incrementó y las acciones comenzaron un proceso correctivo. Esto tiene un impacto en la bolsa local, la cual muestra una merma de más del 10% en dólares desde sus máximos recientes. A su vez, las bolsas de la región también operan a la baja en febrero, lo cual muestra que el S&P Merval acompaña la tendencia regional. El ETF de Chile (ECH) se ubica 5% debajo de sus máximos de comienzo de año, mientras que el de Perú (EPU) esta 8% debajo del pico de enero. En el caso de Brasil (EWZ) y México (EWW) se ubican 3% y 4% debajo de los máximos previos. Por su parte, el ETF de las principales acciones de Latam (ILF) se encuentra un 4% debajo del pico previo. Si bien el S&P Merval en dólares se encuentra acompañando la tendencia de corto plazo de las bolsas de Latam, cuando se toma un poco mas de perspectiva, se puede apreciar que la bolsa local quedó retrasada respecto de los demás índices de la región. En el ultimo año, la bolsa de Perú subió 104%, mientras que la de Chile ganó 60%. Otros índices de la región también muestran fuertes subas, tales como Mexico (+52%), o Brasil (46%). El índice de Latam sube 51% en el ultimo año. En cambio, durante ese periodo, el S&P Merval cayó 15%. De esta manera, queda en evidencia que la bolsa local se encuentra retrasada de los demás principales índices accionarios de la región. O bien Argentina quedó retrasada, o bien las demás bolsas quedaron caras. Lo cierto es que durante el ultimo año, y a causa de un dólar débil y tasas de interés en EEUU bajas, los inversores buscaron alternativas en otros mercados fuera de Wall Street. En ese sentido, los mercados emergentes se vieron fuertemente favorecidos y se evidenció un flujo importante hacia los mismos, lo cual permitió que las monedas de la región se aprecien y que las acciones vean una importante mejora. Los analistas de Sailing Inversiones indicaron que, por valor relativo, pareciera que las acciones argentinas quedaron rezagadas frente a la dinámica que mostraron tanto las bolsas de Latam como los mercados emergentes en general. “Mientras índices como el MSCI Emerging Markets y las principales plazas regionales (Brasil, México y Chile) han reflejado flujos consistentes y recuperación el mercado argentino ha sufrido una combinación de factores que limitaron su performance relativa. Esta aparente brecha no solo se observa en el comportamiento de los índices, sino también en la comparación de múltiplos de valuación y en la percepción de riesgo recompensado por los inversores globales”, sostuvieron. Maximiliano Tessio, asesor financiero, consideró que la dinámica actual del Merval evidencia el desacople del rally de comparables que genera la exclusión de índices de referencia de emergentes. “Sumado a la falta de drivers locales, tenemos una tendencia lateral en las acciones que cuesta romper”, explicó. En el caso en el que la bolsa local pueda volver a arbitrarse contra los demás índices de la región, así como también contra los bonos y poder alcanzar nuevos máximos, la clave pasará por qué papeles seleccionar e incorporar en las carteras. El común denominador entre la gran mayoría de los analistas es que el sector con mayor potencial alcista es el de Oil & Gas. El mercado encuentra en este sector como al de mayor potencial y de crecimiento en la bolsa local de cara a los próximos años en base a la explotación de Vaca Muerta y sus derivados. En cuanto a las acciones con potencial hacia adelante dentro del mercado local, desde Sailing Inversiones entienden que el sector de oil & gas emerge como uno de los más atractivos para posicionarse selectivamente. En ese sentido, ven valor en las acciones de Vista. “El interés se concentra en empresas con exposición a recursos no convencionales y con balance sólido de crecimiento, particularmente tras la reciente adquisición de nuevas áreas de exploración y desarrollo por parte de VISTA, lo que puede ampliar su horizonte productivo y potencial de generación de valor”, indicaron. Además, agregaron que, “en un contexto donde los precios de la energía global han mostrado resistencia, estos activos podrían funcionar como un punto de entrada atractivo para quienes buscan captar la revalorización de la economía argentina mediante sectores con fundamentos más claros y con capacidad de generar cash flow en divisas” En relación a los papeles con potencial, Tessio también ve valor en acciones del sector energético y bancario. “Considero que castigo a bancos luce excesivo en un contexto de apreciación cambiaria que debería elevar el valor en dólares de las compañías cuyos fundamentos están denominados en pesos. Por otro lado, el buen desempeño relativo de YPF se alinea con la fortaleza que muestran las petroleras a nivel internacional, aunque la acción mantiene un rezago importante respecto de sus pares globales”, indicó. Cuando se analiza la dinámica de las acciones petroleras locales contra acciones similares, también se percibe un atraso. En el ultimo año, YPF muestra una merma de 4,6%, mientras que Vista solo sube 1%. Por su parte, Pampa cae 5%. En comparación, Ecopetrol sube 21% y Petrobras avanza 7%. A su vez, el índice de acciones del sector energético en EEUU (XLE) sube 18% en el último año. Es decir, en este caso, el sector energético local también se muestra atrasado, por lo que también podría ser visto como una oportunidad. Ante un contexto en el que el mercado ve valor en el sector energético, el petróleo subió este año un 15%, lo cual permitió evidenciar el avance en las acciones del sector a nivel global. Sin embargo, los papeles locales quedaron retrasados en el rally. Los analistas de Adcap Grupo Financiero favorecen energéticas y servicios, y sub ponderan bancos. “Mantenemos nuestra recomendación de sobreponderar acciones de servicios y de Oil & Gas, y sub ponderamos) Bancos frente al Merval/Rofex. Nuestro escenario de trabajo para el Brent en un rango de u$s 55 a u$s 60 se viene cumpliendo hasta el momento, pese a la fuerte volatilidad asociada a la incertidumbre geopolítica”, indicaron. Bajo el actual panorama para las acciones, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, mantiene su visión en la que ve mayor potencial en el sector Oil & Gas, favoreciendo en especial a Vista, YPF y Pampa. “El sector de Oil & Gas es el de mayor valor a mediano plazo, destacando como mayor riesgo de corto plazo el precio del petróleo, aunque esto puede verse mitigado, en el caso de algunas compañías, por los proyectos LNG”, indicó. Luego del resultado electoral, el mercado accionario local comenzó a mostrar una falta de drivers que puedan impulsar a las acciones. En cambio, los bonos vieron en la acumulación de las reservas por parte del BCRA como un justificativo para tornarse más positivo. Las acciones no entraron en dicha aceleración, lo cual hizo que los papeles argentinos queden atrasados no solo contra los demás índices accionarios de la región, sino también contra los bonos locales. Es decir, los bonos alcanzaron nuevos máximos, mientras que las acciones locales todavía se encuentran lejos de sus picos previos de enero de 2025. De esta manera, el mercado de acciones se encuentra a la espera de posibles nuevos drivers que generen entusiasmo a los inversores y queda puedan llevar a los papeles nuevamente a zona de máximos. Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, consideró que las acciones locales están atadas a factores locales, entre los que resaltó el resultado que tendrá en el congreso el debate por la Ley de Modernización Laboral que se llevará a cabo este mes. “Si el resultado es positivo el mercado reaccionará de la misma manera y desde Insider vemos potencial en el segmento bancario ya que suelen ser las primeras en captar upsides y downsides”, anticipó. En particular, Lazzati destacó a Banco Macro, Banco Galicia y BYMA dentro del sector financiero. Además, agregó que los papeles relacionados a energía seguramente reaccionen también, pero con moderación. “Las empresas petroleras estiman para este 2026 un precio de barril en niveles de u$s 50, por ende, no será super alentador. Es por esto que dentro de las energéticas destacamos Central puerto y Transportadora de gas del Sur”, detalló Lazzati. Tomando en consideración el nivel actual del riesgo país y del S&P Merval, se puede determinar si el mercado de acciones se encuentra caro o barato contra los bonos. Para los 520 puntos del riesgo país, el S&P Merval debería cotizar a niveles por encima de los 2400 puntos. A comienzo de enero de 2025, el riesgo país supo tocar 559 puntos y el S&P Merval alcanzó los u$s 2400. En cambio, actualmente, el riesgo país esta más bajo y también lo esta el S&P Merval, es decir, las acciones podrían haber quedado baratas. Los analistas de IEB detallaron que, la continua lateralización del S&P Merval en torno a los u$s 2000 y con un riesgo país que se mantiene constante, ha llevado a las acciones locales a mantenerse subvaluado con respecto a la deuda soberana luego del fuerte rally que experimentó el mercado argentino tras la victoria de LLA el 26 de octubre. “La subvaluación del mercado de acciones local se da en un contexto donde los sectores con mayor ponderación en el índice (Bancos y Oil & Gas) se muestran rezagados, mientras el resto de los sectores han mostrado un sólido desempeño”, indicaron. En cuanto a la dinámica de dichos sectores, desde la compañía explicaron que dicho comportamiento se justifica, en el caso de los bancos, por un contexto de volatilidad de tasas e incertidumbre electoral que prácticamente pausó el crecimiento de préstamos al sector privado junto a un repunte en los costos por morosidad. Por otra parte, en el caso de Oil & Gas, desde IEB explicaron los temores a una mayor oferta de crudo mundial ante el resurgimiento de la industria petrolera venezolana han terminado por impactar en la cotización de las compañías petroleras argentinas. En materia de estrategia, los analistas de IEB indicaron que mantienen una estrategia conservadora, priorizando compañías con sólidos fundamentos y mayor liquidez. En el sector Oil & Gas recomiendan YPF y Vista, seguido del sector Bancos como BBVA Argentina y Banco Macro. También incluyen acciones reguladas como TGN, Transener y Central Puerto, entre las de mayor ponderación dentro de su cartera. Desde Baires Asset Management consideran que la mejora en los bonos y la baja en el riesgo país aún no se ha trasladado linealmente a las valuaciones de las empresas locales en comparación con sus pares de la región. Según detallaron desde Baires Asset Management, esto se explica en determinados factores frente a Latam y Emergentes. “En términos de valuación, muchas empresas argentinas cotizan con descuentos del 40% al 60% respecto a empresas similares en Brasil o Chile. Creemos que el rezago de las acciones argentinas no es estructural, sino temporal. La combinación de una baja del costo de capital, el reingreso a los índices emergentes y la maduración de proyectos de escala mundial en energía y minería crearía un marco para que los papeles argentinos converjan con los de latam”, dijeron. En cuanto a los papeles que recomiendan desde Baires Asset Managemente se destacan acciones del sector energético. “Pampa es una de nuestras favoritas por su perfil de resiliencia y diversificación. Tiene un management de excelencia y ha demostrado capacidad de crecer incluso en contextos adversos. Vemos valor en Vista para quien busca una apuesta pura a la eficiencia de Vaca Muerta. Sus métricas operativas son comparables a las mejores empresas de shale de EE. UU., pero cotiza a múltiplos mucho más atractivos Finalmente, también agregaron a YPF entre sus preferidas”, dijeron.